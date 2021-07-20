Даша та Нікіта стали батьками вранці 13 липня. Подружжя звикає до нового статусу та насолоджується довгоочікуваною зустріччю з малюком. Спочатку вони зібрали родину в новому будинку й познайомили з сином, а тоді охрестили Лева.

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Квіткова та Добринін охрестили сина

Через тиждень після пологів закохані охрестили сина. Даша Квіткова та Нікіта Добринін обрали дві пари хрещених батьків: зіркове подружжя блогерів – Аліну Френдій та Петра Заставного, стоматолога Анатолія Токаря та його дружину Катерину.

У важливий день куми героїв "Холостяка" обрали вбрання в білому кольорі. Тоді як новоспечені батьки одяглися в темно-синє. На Даші Квітковій широка сукня довжини максі, а на Нікіті сорочка та світлі штани з розрізом на коліні.

Сьогодні особливий день, коли сім'я стала ще більшою,

– поділився Нікіта Добринін.

Подружжя вирішило не їхати з сином до церкви, а провело таїнство хрещення просто у вітальні заміського будинку. У дім вони запросили священника й влаштували традиційну церемонію, після якої зібралися за столом.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін охрестили сина / Фото з інстаграму Аліни Френдій

Даша Квіткова та Нікіта Добринін охрестили сина / Фото з інстаграму "Холостяка"

Даша Квіткова та Нікіта Добринін охрестили сина / Відео з інстаграму Аліни Френдій

Пологи Даші Квіткової