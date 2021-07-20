Даша та Нікіта стали батьками вранці 13 липня. Подружжя звикає до нового статусу та насолоджується довгоочікуваною зустріччю з малюком. Спочатку вони зібрали родину в новому будинку й познайомили з сином, а тоді охрестили Лева.
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Квіткова та Добринін охрестили сина
Через тиждень після пологів закохані охрестили сина. Даша Квіткова та Нікіта Добринін обрали дві пари хрещених батьків: зіркове подружжя блогерів – Аліну Френдій та Петра Заставного, стоматолога Анатолія Токаря та його дружину Катерину.
У важливий день куми героїв "Холостяка" обрали вбрання в білому кольорі. Тоді як новоспечені батьки одяглися в темно-синє. На Даші Квітковій широка сукня довжини максі, а на Нікіті сорочка та світлі штани з розрізом на коліні.
Сьогодні особливий день, коли сім'я стала ще більшою,
– поділився Нікіта Добринін.
Подружжя вирішило не їхати з сином до церкви, а провело таїнство хрещення просто у вітальні заміського будинку. У дім вони запросили священника й влаштували традиційну церемонію, після якої зібралися за столом.
Даша Квіткова та Нікіта Добринін охрестили сина / Фото з інстаграму Аліни Френдій
Даша Квіткова та Нікіта Добринін охрестили сина / Фото з інстаграму "Холостяка"
Даша Квіткова та Нікіта Добринін охрестили сина / Відео з інстаграму Аліни Френдій
Пологи Даші Квіткової
- Ввечері 12 липня в блогерки Даші Квіткової відійшли води. Тоді вона з чоловіком перебувала в автомобілі.
- Пара зателефонувала в пологовий будинок, поїхала додому за всіма речами та згодом відправилася на зустріч з малюком.
- Перейми в Даші тривали цілу ніч. Вона з гідністю проживала кожну хвилину та з позитивним настроєм готувалася до довгоочікуваного знайомства з сином.
- Вранці 13 липня Квіткова народила хлопчика.
- Згодом Даша та Нікіта поділилися, що малюка вирішили назвати Левом.
- До 15 липня усі троє перебували в пологовому будинку під наглядом лікарів. Переконавшись, що з малюком і матір'ю все добре, сім'ю відпустили додому.
- Тепер подружжя звикає до безсонних ночей та інших батьківських турбот.