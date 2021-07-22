Світлана Лобода є однією з тих любителів Росії, які все частіше анонсують концерти в Україні. Вона не приховує, що вже приїхала в нашу державу та навіть відвідує радіостанції.

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Світлана Лобода приїхала в Україну

Артистка активно поширює в інстаграмі фото та відео з різних радіостанцій Києва. Вона вже встигла побувала на радіо "Пятниця", "Наше Радіо", "Русское Радио. Україна", "NRJ Україна". Таке "турне" російська зірка влаштувала з нагоди прем'єри нового треку "Алло" та кліпу на нього.



Світлана Лобода на радіо "Пятница" / Скриншот інстаграм-сторіз Лободи



Світлана Лобода на радіо "NRJ Україна" / Скриншот інстаграм-сторіз Лободи



Світлана Лобода на "Русское Радио. Україна" / Скриншот інстаграм-сторіз Лободи



Світлана Лобода на "Наше Радіо" / Скриншот інстаграм-сторіз Лободи

Режисером відеороботи став відомий український режисер Алан Бадоєв. Він неодноразово співпрацював з Лободою та іншими артистами, які в час російсько-української війни виступають та будують кар'єру в країні-агресорі.

Лобода запланувала концерт в Україні

Нещодавно гастролерка заявила, що 14 серпня виступить в Одесі. Оскільки зараз там високий сезон, багато туристів, то артисти часто виступають там. Цікаво те, що багато виступів планують саме російські виконавці, яким мали б заборонити в'їзд на територію України.

Світлана Лобода виступає в Росії, фінансуючи окупантів, які вбивають наших воїнів, а потім їде заробляти на українцях.