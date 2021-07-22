Дружина відомого шоумена Анатолія Анатоліча Юла (Юлія Бойко) опублікувала інстаграм-сторіз, де подякувала усім підписникам за підтримку. Вона вперше розповіла про свої враження від третіх пологів.

До теми Анатолій Анатоліч щемливо розповів про батька, якого втратив у 2 роки: архівне фото

Дружина Анатолія Анатоліча про треті пологи

Цього разу в Анатолія Анатолія народився хлопчик. За словами Юлії, ці пологи були значно складніші, ніж попередні.

Ми щасливі, добу приходили до тями, тому що пологи не були такими легкими, як я собі їх уявляла. У мене з дівчатами було набагато легше. Але й хлопчик, звичайно чотирикілограмовий, мені так дався, нелегко. Зараз вже все гаразд, нас навіть завтра вже виписують,

– поділилась багатодітна матуся.

Телеведучий вперше був на партнерських пологах. Його кохана поділилась, що подружжя переповнювали емоції.

"Дуже емоційне партнерство, я так плакала від щастя, від емоцій, коли народила. Розумію, що поруч чоловік, який зі мною все це пережив, дуже цікаві відчуття. Дівчата, наші доньки, до речі, теж вийшли через відеозв'язок з табору через 10 хвилин після народження малюка", – розповіла Юлія.



Юлія Бойко / Фото з інстаграм-сторіз

Анатолій Анатоліч став батьком