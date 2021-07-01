Навколо опікунства над Брітні Спірс продовжують точитися розмови. Артистка вкотре просила суд звільнити її від опікунства батька, проте згідно з рішенням судді цього знову не сталося.
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Брітні Спірс продовжує перебувати під опікою батька
Рішення суду пов'язане з попереднім клопотанням адвокатів співачки. У листопаді 2020 року суддя погодилася додати в число опікунів Брітні Спірс приватну фінансову компанію Bessemer Trust. Після цього адвокати вимагали, щоб батько співачки Джеймс Спірс був виключений з її опікунства. Нинішнє рішення суду стосується саме того клопотання.
Судді не звернули увагу на свідчення, з якими Брітні Спірс виступила в суді 23 червня 2021 року. Вперше за 2 роки вона виступила в залі суду та вимагала припинити опікунство над собою. Вона заявила, що її змушують працювати без вихідних, приймати літій, а також забороняють видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб знову завагітніти. Адвокати співачки наразі юридично не оформили й не подали до суду її нові вимоги.
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Опікунство батька над Брітні Спірс: головне
- Співачка перебуває під опікою свого батька Джеймса Спірса з 2008 року. Чоловік має доступ до усіх її фінансів, концертної діяльності та інших сфер життя.
- У серпні 2020 року Брітні Спірс подала позов до суду, у якому просила звільнити її від опікунства батька та передати його Джоді Монтгомері. Жінка була опікункою у 2019 році, коли в Джеймса виник конфлікт з одним із внуків.
- Суд відхилив це прохання та дозволив батькові співачки й надалі бути її опікуном.
- Нещодавно чоловік заявив, що його донька страждає на деменцію, проте фанати в це не повірили.
- 23 червня Брітні Спірс вперше виступила в суді проти свого батька. Там вона розповіла про непорозуміння, які тривають роками.