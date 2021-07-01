Навколо опікунства над Брітні Спірс продовжують точитися розмови. Артистка вкотре просила суд звільнити її від опікунства батька, проте згідно з рішенням судді цього знову не сталося.

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Брітні Спірс продовжує перебувати під опікою батька

Рішення суду пов'язане з попереднім клопотанням адвокатів співачки. У листопаді 2020 року суддя погодилася додати в число опікунів Брітні Спірс приватну фінансову компанію Bessemer Trust. Після цього адвокати вимагали, щоб батько співачки Джеймс Спірс був виключений з її опікунства. Нинішнє рішення суду стосується саме того клопотання.

Судді не звернули увагу на свідчення, з якими Брітні Спірс виступила в суді 23 червня 2021 року. Вперше за 2 роки вона виступила в залі суду та вимагала припинити опікунство над собою. Вона заявила, що її змушують працювати без вихідних, приймати літій, а також забороняють видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб знову завагітніти. Адвокати співачки наразі юридично не оформили й не подали до суду її нові вимоги.

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