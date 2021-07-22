22 липня синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон принцові Джорджу виповнилося 8 років. Перед днем народження герцоги опублікували на офіційній сторінці нове фото хлопчика.

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Портрет принца Джорджа

Автором світлини сина вкотре стала Кейт Міддлтон. Вона часто фотографує дітей, а згодом ці портрети показують у мережі.

На новому знімку принц Джордж сидить на капоті автомобіля і щиро усміхається. Він одягнений у сині шорти та оранжево-синю сорочку-поло.

Виповнюється 8 (!) завтра,

– написав принц Вільям.

Зазначимо, що цього року герцоги Кембриджські сумнівалися, чи варто викладати нове фото Джорджа в інстаграм. Все тому, що після публічних виходів з батьками на матчі Євро-2020, хлопчик стикнувся з хвилею глузування. Так, у мережі насміхалися з емоцій принца після програшу Англії. Очевидно, що Кейт і Вільям не хочуть відходити від традицій.



Портрет принца Джорджа / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Реакція мережі

Користувачі інстаграму задоволені тим, що змогли побачити нове фото принца Джорджа. Вони вітають хлопця з днем народження та зазначають, що Джордж неймовірно схожий на батька.