Третя дитина зіркового подружжя народилася в середу, 20 серпня. У приватний пологовий будинок столиці Анатолій Анатоліч відправився вночі, посеред зйомок святкового концерту до Дня незалежності України.

До теми За тиждень до пологів: Анатолій Анатоліч подарував вагітній дружині позашляховик

О 13:13 з вагою 4,06 кілограма і зростом 55 сантиметрів у нас з'явився син Ніл! Гарний, хороший, передбачаю – розумний і з хорошим почуттям гумору,

– поділився Анатолій Анатоліч.

Він вперше підтримував дружину під час пологів і пройшов з нею все – складні, прекрасні, важкі, фантастичні етапи. Багатодітний батько зізнався, що вражений силою Юлії.

"Юля, ти така сильна! Я здогадувався, але тепер знаю точно. Про те, яка ти ще, я постійно тобі нагадую, а ось сьогодні остаточно переконався ще й в цьому. Завдячую партнерським пологам", – з любов'ю написав шоумен.

На особистій сторінці в інстаграмі Юлія пояснила, чому назвали сина незвичним ім'ям Ніл. Вони розглядали лише ті імена, в яких є літера "л", як у кожного члена їхньої родини. Подружжя зупинилося саме на цьому, адже воно означає "чемпіон".

"Ми довго думали, як назвати сина, і вибрали ім'я, яке повністю показує внутрішній світ нашої сім'ї. Ми вибирали коротке міжнародне ім'я, сильне, з прекрасним значенням і характеристиками. Коли ми побачили сина, переконалися, що по-іншому його назвати просто не можна", – розповіла дружина Анатоліча.

Про те, що Анатолій Анатоліч втретє стане батьком стало відомо в лютому. За кілька тижнів він розсекретив, що у доньок Аліси й Лоліти народиться братик.

З поповненням сім'ю привітали друзі з шоу-бізу: