Якщо на виписку з пологового будинку Даша Квіткова й Нікіта Добринін запросили журналістів з камерами, то хрещення провели без зайвого галасу. Формат церемонії, який обрала пара, дуже здивував 1,7-мільйонну аудиторію блогерки. Тому підписники засипали її запитаннями.
Важливо Даша Квіткова та Нікіта Добринін охрестили сина: зворушливі кадри
Новоспечена матуся поспішила пояснити, що церква схвалює їхнє рішення охрестити малюка так рано. Ба більше, священник погодився провести таїнство у заміському будинку, аби не тривожити хлопчика.
Ми запросили священника додому й охрестили Лева вдома. Так було комфортно всім, особливо нашому сину,
– розповіла Даша Квіткова.
Добринін і Квіткова з хрещеними батьками сина / Фото з інстаграму блогерки
Крім того, публіку цікавило, чому на церемонію хрещення не покликали бабусь і дідусів. За словами переможниці "Холостяка", вони зумисне зібрали батьків напередодні важливої події.
У день хрещення були тільки хрещені й ми. Зробили все тихо, спокійно, комфортно для Лева. Він весь час спав і насолоджувався життям. Його ніхто не смикав, не тягав, він не нервував,
– пояснила блогерка.
До слова, Даша Квіткова і Нікіта Добринін проти того, щоб батьки допомагали їм з вихованням сина. Сім'я дівчини живе за 30 хвилин від нового будинку подружжя. Відтак її рідні приїжджають, аби побачити Лева, однак не залишаються на ніч і не виконують обов'язки молодих батьків.
Мама і сестра Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки