Якщо на виписку з пологового будинку Даша Квіткова й Нікіта Добринін запросили журналістів з камерами, то хрещення провели без зайвого галасу. Формат церемонії, який обрала пара, дуже здивував 1,7-мільйонну аудиторію блогерки. Тому підписники засипали її запитаннями.

Важливо Даша Квіткова та Нікіта Добринін охрестили сина: зворушливі кадри

Новоспечена матуся поспішила пояснити, що церква схвалює їхнє рішення охрестити малюка так рано. Ба більше, священник погодився провести таїнство у заміському будинку, аби не тривожити хлопчика.

Ми запросили священника додому й охрестили Лева вдома. Так було комфортно всім, особливо нашому сину,

– розповіла Даша Квіткова.

Добринін і Квіткова з хрещеними батьками сина / Фото з інстаграму блогерки

Крім того, публіку цікавило, чому на церемонію хрещення не покликали бабусь і дідусів. За словами переможниці "Холостяка", вони зумисне зібрали батьків напередодні важливої події.

У день хрещення були тільки хрещені й ми. Зробили все тихо, спокійно, комфортно для Лева. Він весь час спав і насолоджувався життям. Його ніхто не смикав, не тягав, він не нервував,

– пояснила блогерка.

До слова, Даша Квіткова і Нікіта Добринін проти того, щоб батьки допомагали їм з вихованням сина. Сім'я дівчини живе за 30 хвилин від нового будинку подружжя. Відтак її рідні приїжджають, аби побачити Лева, однак не залишаються на ніч і не виконують обов'язки молодих батьків.

Мама і сестра Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки