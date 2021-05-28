Сергій Притула втретє став батьком

Відомий український телеведучий Сергій Притула встиг провести усі частини Євробачення-2021 на каналі СТБ та через кілька днів стати батьком ще однієї донечки Стефанії. Про вагітність дружини Сергія – Катерини, не було відомо нічого, але в день народження дівчинки, 25 травня, ведучий поділився радісною новиною у соціальних мережах.

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Відомо, що у Сергія вже є старший син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. Згодом чоловік познайомився з Катериною Сопельник і у 2015 році пішов з нею під вінець. У 2017 році в них народилась донечка Соломія.

Сім'я живе у Києві та часто публікує спільні фото в мережі. Моменти другої вагітності Катерина також вирішила зафіксувати на фотокартках, які вже з'явились у мережі.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Прем'єра спецепізоду "Друзів"

На цю подію фанати популярного ситкому чекали 17 років, і ось нарешті це сталось! Ще у 2020 році представники потокового сервісу HBO Max оголосили, що зніматимуть спеціальний епізод "Друзів: Возз'єднання", де зберуть усіх головних героїв стрічки:

Дженніфер Еністон;

Лізу Кудров;

Кортні Кокс-Аркетт;

Девіда Швіммера;

Меттью Перрі;

Метта ЛеБлана.

Прем'єра епізоду відбулась 27 травня і його також можна було побачити в Україні. Режисером та продюсером шоу став Бен Вінстон, а зйомки відбулись лише у 2021 році, оскільки пандемія коронавірусу тимчасово заморозила знімальний процес минулого року. У новому епізоді немає акторської гри, а лише спогади зі знаменитого серіалу: найкращі діалоги, репліки, пісні й таємниці "за кадром".

Там фанати змогли дізнатись, що насправді Дженніфер Еністон та Девід Швіммер були закоханими один в одного на початку серіалу, але "не переходили межі" і висловлювали свої почуття через екранних героїв Рейчел та Росса. Для фанатів це стало справжнім сюрпризом!



Також Кортні Кокс і Метью Перрі, які зіграли подружжя Моніки і Чендлера, виявилися далекими родичами – двоюрідними братом та сестрою в 11-му коліні. Пращури акторів одружилися півтисячоліття тому.

Трейлер епізоду "Друзі: Возз'єднання" 2021: дивитись відео онлайн

Тур Шотландією принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Британське подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон відправилось у кількаденний робочий тур в Шотландію. Спочатку у справах поїхав чоловік, 21 травня, а згодом до нього приєдналась Кетрін. Герцог відправився туди як лорд Верховного комісара Генеральної асамблеї церкви Шотландії – вперше після призначення на цю роль за рішенням Єлизавети II.

Герцоги Кембриджські здійснили низку важливих візитів по регіону та островах, прилеглих до території, спілкувались з шотландцями та демонстрували ідилію в стосунках.

Цікаво, що принц Вільям перед 7-денним туром вакцинувався від коронавірусу, аби убезпечити себе та рідних в разі контакту з інфікованими людьми. Чи вакцинувалась Кейт – невідомо. Але на робочих зустрічах вони рідко обоє одягали захисні маски, хіба що у приміщенні чи у великому скупченні людей.

Варто побачити Кейт Міддлтон показала 2 вишуканих образи та завершила тур Шотландією: ефектні фото

Перші сходинки чартів гурту Go_A

Лише 22 травня відбулось Євробачення-2021, як український гурт Go_A досі не сходить з перших позицій музичних платформ у всьому світі. Хоч українці отримали 5 місце на конкурсі, глядачі віддали їм друге місце. І це справедливо, адже пісню переможців конкурсу – італійського гурту Måneskin "Zitti E Buoni" та пісню Go_A "SHUM" слухали найбільше серед усіх учасників шоу.

Одразу після фіналу лідер італійського гурту Даміано Давид зізнався, що його улюбленцями на конкурсі стали українці. Йому, як і багатьом іншим європейцям, сподобався "рейв", що влаштували Катерина Павленко і її колеги у гурті.



На другий день після конкурсу пісня SHUM стала вірусною і потрапила у рейтинг 50 найбільш прослуховуваних композицій популярного сервісу Spotify. SHUM займав перше місце у таких країнах, як Австралія, Литва, Нідерланди, Бельгія, Ізраїль, Ісландія і Данія, а також в Італії.



Згодом трек SHUM увійшов в TOP 10 у категорії Worldwide Songs, де тримався на 8 сходинці. Успіх в групі European Songs був ще потужнішим – TOP 5. Пісня SHUM також стала першою україномовною піснею, що потрапила у глобальний чарт Spotify TOP 200.



Ще через кілька днів пісня гурту Go_A потрапила у рейтинг VIRAL-50 найбільш прослуховуваних композицій Spotify – там вона зайняла перше місце!

Тисячі людей почали створювати тікток-відео та ремікси на пісню SHUM та Zitti E Buoni, та жартувати, що "сію, сію, сію, сію конопелечки" ще довго не давали їм заснути вечорами.

Go_A – SHUM: дивитись відео з фіналу Євробачення 2021

Скандали на Євробаченні

Але не успіхами єдиними. У час Євробачення-2021 і після нього в мережі з'являлось чимало скандальних новин. Одна з них стосувалась і команди Суспільного, яка готувала гурт Go_A на Євробачення. Сценаристка телеканалу СТБ звинуватила постановників номеру гурту у тому, що вони вкрали її ідею номеру, коли та подавала власну пропозицію на конкурс.

До слова Суспільне звинуватили в плагіаті постановки Go_A для Євробачення

Згодом постановник номеру SHUM Констянтин Томільченко відповів, що це "брехня, притягнута за вуха" і показав власну презентацію номеру, яку також подавав на конкурс. Зокрема на заяву сценаристки відповіли у Суспільному, попередньо все перевіривши. Представники мовника зазначили, що не вбачають у номері плагіат і ніяких змін до номера вносити не будуть. Додамо, що скандал трапився одразу після першого півфіналу Євробачення 18 травня, коли успішно виступив гурт Go_A.

Не меншим скандалом відзначився гурт-переможець Måneskin з Італії. Після того, як вони отримали перемогу, мережею почало ширитись відео, де соліст Даміано Давид начебто вживає кокаїн прямо посеред фіналу конкурсу. Він нібито нахилився над столом, коли на нього була наведена камера. На пресконференції Давид зазначив, що у них тріснув стіл, тому він дивився вниз під нього, чи все в порядку. Також виконавець заявив, що складе тест на наркотики по приїзду в Італію. Що й сталось – результат "драг-тесту" був негативним, а представники Європейської мовної спілки підтвердили, що стіл справді мав тріщину.

Соліста Måneskin запідозрили у вживанні наркотиків на Євробаченні: відео

Російська виконавиця Manizha також "вляпалась" у скандал: головна редакторка видання Wonderzine Юлія Таратута звинуватила артистку у зв'язках з Кремлем. Посилаючись на певні телеграм-канали, журналістка заявила, що у Manizha начебто є "опікуни" в близькому оточенні Володимира Путіна. Саме тому її висунули від Росії на конкурс, замінивши гурт Little Big. Manizha швидко відповіла на звинувачення та заявила, що подасть позов на жінку за порушення честі та гідності.

Зокрема обростає плітками і учасниця з Мальти – Дестіні (Destiny). На конкурсі артистка посіла 7 місце, хоча букмекери тривалий час прогнозували їй перемогу або одне з перших місць. Втім, у місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що команда представниці Мальти нібито витратила на букмекерські ставки гроші з держбюджету, щоб покращити позиції в рейтингу. Також кошти начебто пішли на її просування в соціальних мережах за допомогою блогерів. Правда це чи ні – невідомо, але міністр внутрішніх справ вже віддав наказ провести аудит витрат, які зробила команда Дестіні.

MamaRika народить первістка

Бейбі-бум продовжується, і на ще одну щасливішу жінку в українському шоу-бізнесі стане більше! Артистка MamaRika (Анастасія Кочетова) поділилась, що разом з чоловіком Сергієм Середою очікує на появу малюка. Зараз жінка перебуває на 7 місяці вагітності.

"Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою", – коментувала свій особливий стан артистка.

Варто додати, що дітей пара планувала давно. Близько 5 років пара мала романтичні стосунки, а у 2018 році вони заручились. У березні 2020 року закохані зіграли весілля у Таїланді. MamaRika зізнавалась, що хоче стати матір'ю, і якщо потрібно, то всиновить дитину.