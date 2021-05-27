Відомо, що у культовому серіалі "Друзі" зірки виконували роль екранної пари Рейчел і Росса. Але, як виявилось, "хімія" між ними була не лише на екранах, а й у реальному житті.

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"У першому сезоні я був сильно закоханий у Джен", – сказав Девід.

"Це було взаємно", – додала Дженніфер.

Актор також поспішив додати, чому між ними нічого не відбулося поза серіалом.

Ми розійшлися, як у морі кораблі, тому що один з нас постійно був у стосунках, і ми ніколи не перетинали цю межу. Ми поважали це,

– зазначив чоловік.

Своєю чергою Еністон розповіла про перший поцілунок зі Швіммером. Він трапився на знімальному майданчику.

"Я одного разу сказала Девіду: "Буде такий облом, якщо ми з тобою вперше поцілуємося по національному телебаченню". І справді, вперше ми поцілувалися в тій кав'ярні. Ми просто переспрямували все наше обожнювання і кохання один до одного на Росса і Рейчел", – розповіла Дженніфер.

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Реакція мережі

Новина про закоханість молодих Дженніфер Еністон і Девіда Швіммера просто сколихнула соцмережі. Пропонуємо для перегляду найцікавіші твітер-публікації:

"Як люди можуть думати, що зі мною буде все гаразд після сьогоднішнього дня, коли я буду вічно носити з собою знання про те, як Девід і Дженніфер любили один на одного і дарували цю енергію персонажам Россу і Рейчел?"

"Як я можу бути в порядку, коли Дженніфер і Девід були закохані одне в одного на знімальному майданчику? Тому вони передавали своє обожнювання один одному через Рейчел і Росс".

"Любов між Россом і Рейчел насправді була справжнім коханням між Дженом і Девідом. Вибачте, я плачу".

"Дженніфер Еністон і Девід Швіммер висловлювали свої почуття через Росса і Рейчел. Не дивно, що вони – одна з найвидатніших телевізійних пар у світі".

"Рейчел і Росс були закохані одне в одного насправді, і вони вклали всю цю прихильність і потяг у кіноролях. Вони ніколи не наважувалися все зіпсувати, їхня дружба досі ціла".