Про ймовірний плагіат ідеї постановки написала у фейсбуці Анастасія Михайлова, яка, судячи з її сторінки, раніше працювала сценаристкою на СТБ. Вона заявила, що Суспільне вкрав її ідею виступу гурту Go_A для Євробачення-2021.

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Суспільне звинувачують у плагіаті

Анастасія Михайлова розповіла, що взяла участь у конкурсі на розробку ідеї кліпу для гурту Go_A на пісню SHUM. Вона надіслала Суспільному свій сценарій та захистила ідею перед комісією. Згодом вона дізналась, що конкурс виграв хтось інший.

А потім, через 3 місяці після подачі на конкурс я бачу уособлення своєї ідеї на сцені. Читаю, хто ж автор? А там немає мого імені,

– заявила Анастасія Михайлова.

"У моєму режисерському трітменті було все: ідея й інструменти (способи) її реалізації: костюм, декорації, атмосфера, підсвічування, антураж, дії акторів і масовки. І ви уявляєте?! Все співпало! Ну до чого ж однаково мислять творці! Звичайно, є деякі зміни, щоб не так явно було схоже на мою інтелектуальну власність. Розмір німба зменшили, підвіски з іншим орнаментом, масовку не можна на сцену — її домалювали", – написала дівчина.

Анастасія Михайлова також розмістила фото зі свого сценарію, де є опис та кадри її постановки.

Цим постом я хочу запитати у громадськості: постановка на пісню SHUM гурту Go_A не схожа на мою від слова зовсім? Або тут є порушення прав інтелектуальної власності?

– написала вона.

Анастасія Михайлова підсумувала, що обожнює гурт Go_A ще з 2015 року, й немає до них жодних запитань чи претензій: "Бажаю їм удачі і вважаю за честь, що саме вони виступають з постановкою, основою якої послужив мій креатив".

Відповідь Суспільного

Журналісти Showbiz 24 звернулися за коментарем до пресслужби каналу та самої групи. Представники Go_A зазначили, що слід чекати на офіційну позицію Суспільного, в той час як у Суспільному на запит 24 каналу відповіли, що скоро вони опублікують офіційну заяву на сайті: "Питання вивчається юристами. Офіційна позиція компанії буде оприлюднена на сайті згодом".

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