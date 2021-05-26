Тільки нещодавно успішна українська співачка MamaRika говорила про те, що вона з чоловіком працює над тим, щоб стати батьками. І вже тепер, 26 травня, зірка оголосила, що вагітна первістком.
Варто знати Сергій Притула втретє став батьком
Співачка MamaRika стане мамою
Радісною новиною артистка поділилась в інстаграмі. Вона опублікувала чарівне фото з чоловіком Сергієм Середою. Молоде подружжя стояло перед камерою напівбоком й дивилися у вікно.
MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) одягнула пудрову обтислу сукню, що вдало зробило акцент на вагітному животику. Вона зібрала волосся у хвіст, а передні пасма вклала пишними локонами. Образ доповнювали масивні сережки-кільця.
На обличчі зірка зробила гарний макіяж, нафарбувавши очі тушшю й нюдовими тінями, а губи – бежевим блиском. Сергій Середа ніжно підтримував животик та обіймав дружину.
Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою,
– написала співачка під фото.
MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму зірки
Шлюб MamaRika із Сергієм Середою
- Співачка 5 років мала романтичні стосунки із гумористом. Вже у 2018 році пара заручилась.
- Однак зірка постійно переносила дату весілля – через важку кризу у відносинах та невідкладні обставини (переїзд і робота).
- Та пара подолала непростий період. MamaRika зіграла весілля із Сергієм Середою у березні 2020 року, але зробила це таємно від усіх в Таїланді.
- У 2021 році подружжя пережило зміни: вони переїхали з Києва до Одеси – на батьківщину гумориста. Зірка хотіла змінити середовище вже давно.
- Кілька місяців тому MamaRika зізнавалась, що й справді хоче стати матір'ю, тому пара працює над цим. Раніше подружжя заявляло, що хоче велику сім'ю, а, може, й всиновить дитину.