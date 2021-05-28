Перший образ герцогиня Кембриджська обрала неспроста. У час локдауну вона телефонувала дівчинці Мілі, яка хворіє на лейкемію. Тоді Кейт Міддлтон пообіцяла, що при зустрічі вони обоє одягнуть рожеві сукні, що й сталося.

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Зустріч Кейт Міддлтон з Мілою

І справді, Кетрін виконала обіцянку. Герцогиня приміряла довгу плісировану рожеву сукню з тонким поясом, що вдало підкреслив її фігуру. Вона поєднала вбрання із замшевими туфлями в тон.

Кейт Міддлтон розпустила пишне волосся та вклала його розкішними локонами, а також зробила макіяж. Маленька Міла була у захопленні від зустрічі з Кейт Міддлтон і також була одягнена у світло-рожеву об'ємну сукню.

Завершальний образ Кейт Міддлтон

Принц Вільям та Кейт Міддлтон закрили тур Шотландією в Единбурзі. Принц Вільям виступив із промовою в Генеральній асамблеї, а його супроводжувала дружина, яка вкотре підкорила публіку.

Герцогиня постала перед камерами у стильній блакитній сукні-пальті з плісированою спідницею. Таке вбрання вона доповнила туфлями-човниками з гострим носком та на високих підборах. Сукня вдало поєдналась із лаконічним ланцюжком з підвіскою на шиї, масивними сережками й елегантною брошкою.

Кейт Міддлтон зібрала волосся зверху, а решта пасем розпустила. На обличчі вона зробила гарний макіяж, підкресливши очі стрілками, а губи – бежевою помадою.

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Образи Кейт Міддлтон у турі Шотландією