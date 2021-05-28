Перший образ герцогиня Кембриджська обрала неспроста. У час локдауну вона телефонувала дівчинці Мілі, яка хворіє на лейкемію. Тоді Кейт Міддлтон пообіцяла, що при зустрічі вони обоє одягнуть рожеві сукні, що й сталося.
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Зустріч Кейт Міддлтон з Мілою
І справді, Кетрін виконала обіцянку. Герцогиня приміряла довгу плісировану рожеву сукню з тонким поясом, що вдало підкреслив її фігуру. Вона поєднала вбрання із замшевими туфлями в тон.
Кейт Міддлтон розпустила пишне волосся та вклала його розкішними локонами, а також зробила макіяж. Маленька Міла була у захопленні від зустрічі з Кейт Міддлтон і також була одягнена у світло-рожеву об'ємну сукню.
Завершальний образ Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон закрили тур Шотландією в Единбурзі. Принц Вільям виступив із промовою в Генеральній асамблеї, а його супроводжувала дружина, яка вкотре підкорила публіку.
Герцогиня постала перед камерами у стильній блакитній сукні-пальті з плісированою спідницею. Таке вбрання вона доповнила туфлями-човниками з гострим носком та на високих підборах. Сукня вдало поєдналась із лаконічним ланцюжком з підвіскою на шиї, масивними сережками й елегантною брошкою.
Кейт Міддлтон зібрала волосся зверху, а решта пасем розпустила. На обличчі вона зробила гарний макіяж, підкресливши очі стрілками, а губи – бежевою помадою.
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Образи Кейт Міддлтон у турі Шотландією
- Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали організацію Turning Point Scotland. Герцогиня Кембриджська показала бездоганний образ у жакеті Zara.
- У стильному монохромному образі верблюжого кольору Кейт Міддлтон з чоловіком прибули на Оркнейські острови.
- Подружжя зачарувало повсякденними образами в куртках кольору хакі в Європейському морському енергетичному центрі.
- Герцоги Кембриджські влаштували приватний показ фільму "Круелла" для працівників Національної служби охорони здоров'я. Кейт Міддлтон з'явилася на заході в бездоганному пальті.
- Кейт Міддлтон та принц Вільям посадили квіти у парку Старбенк в Единбурзі. Герцогиня показала чарівний образ у смарагдовому костюмі.