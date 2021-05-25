У Сергія Притули народилась друга донечка

Український політик та телеведучий Сергій Притула став батьком втретє. Зворушливе фото він опублікував на особистій сторінці.

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Шоумен оприлюднив миловидний фотоколаж. На першій світлині він позує поруч з дружиною Катериною при надії, сином Дмитром та донечкою Соломійкою. Зауважимо, що про вагітність дружини Сергій Притула не розповідав раніше.

Вже на другому знімку телеведучий позує разом із новонародженою донечкою на руках. У підписі до фото він подякував дружині за щастя.

Тепер нас п‘ятеро! Вітаємо у сім‘ї Стефанію Сергіївну!!!

– написав Сергій Притула

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У 2007 році телеведучий вперше одружився з Юлією Андрійчук. У пари народився син Дмитро. Однак Сергій та Юлія довго в шлюбі не пробули та розлучилися в хороших стосунках. Притула бере активну участь у вихованні сина.

На зйомках телепрограми шоумен познайомився з Катериною Сопельник. У 2015 році закохані пішли під вінець.

Через два роки у подружжя народилась донечка Соломія.



Сергій Притула з сім'єю / Фото з інстаграму Катерини Сопельник