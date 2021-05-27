Українська модель та кохана "Холостяка" Максима Михайлюка Даші Хлистун поділилась з шанувальниками миловидним роликом. У ньому дівчина показала, як тримає на руках донечку Аріану та колише її.

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Відео Даші Хлистун з донькою

Дівчина "Холостяка" також присвятила донечці зворушливий допис. Вона повідомила, що 27 травня Аріані виповнився місяць.

Сьогодні тобі місяць, моя велика любов. З тобою я навчилася спати по кілька годин або не спати взагалі, встигати зробити декілька справ за твій сон (іноді він триває всього 30 хвилин), не їсти шоколад і бургери,

– написала Даша Хлистун.

"Ну а крім жартів. Маленька моя, ти навчила мене бути – Мамою! З ніжністю і терпінням ставитися до людинки, яка так сильно кричить. Іноді бувають дні, коли ти просто не злазиш з мене. Але в ці моменти ти максимально потребуєш мене. А саме це – безцінне", – додала зіркова матуся.

Модель додала, що мама й тато донечки завжди будуть поруч. Також дівчина подякувала Максимові Михайлюку за ніжність і розуміння.

Прихильників зачарувало миловидне відео Даші Хлистун з донькою. Свої враження вони написали в коментарях: