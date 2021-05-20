У мовнику пояснили, що всією постановкою займались режисери Костянтин Томільченко та Олександр Братковський у співпраці з телеканалом СТБ. Також свою думку щодо постановки номеру висловлювали учасники гурту Go_A, тому номер став художньою інтерпретацією народного обряду "закликання Шума" у формі веснянки.

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У своїй композиції SHUM музиканти хотіли бачити елементи пробудження всього живого після довгої зими, архаїчні звичаї та народні обряди, використання символів природи та зв'язок із семантикою пісні. Також у номері вся сюжетна лінія будувалась навколо образу сонця і світла – як символів життя та пробудження природи. Щодо етнічних знаків, які хотіла зобразити у своєму номері Анастасія Михайлова, то Томільченко відмовився від них, оскільки хотів показати зрозумілий номер для широкої аудиторії.

У заяві додали, що Констянтин Томільченко і Олександр Братковський створювали номер незалежно від Суспільного мовника. Тому їм не передавали жодних матеріалів із проведеного Мистецького конкурсу, куди раніше зокрема подавала свої пропозиції сценаристка Анастасія Михайлова.

Суспільний мовник не вбачає у презентованій у півфіналі Євробачення-2021 постановці виступу гурту Go_A запозичень з поданих на Мистецький конкурс матеріалів, зокрема, ознак порушення авторського права учасників Мистецького конкурсу,

– підсумували у Суспільному.

Євробачення 2021 перший півфінал – Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн

Реакція Анастасії Михайлової

Сценаристка опублікувала у своєму фейсбуці короткий допис, у якому зазначила, що висловила лише власні думки.

Дорогі ЗМІ та всі-всі-всі. Прошу не роздувати війну з професійної дискусії. Я висловила особисту позицію про схожість двох робіт і запитала думку в аудиторії (своїх підписників). Дякую кожному, хто висловився! – написала жінка.

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