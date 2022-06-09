33-річний Іван Дорн, який після анексії Криму та війни на Донбасі давав концерти на Росії, не приховує, що в питанні мови він не такий категоричний, як його колеги. Співак вважає себе українцем, навіть якщо спілкується російською. Ба більше, на його думку, російська мова – частина української культури.
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Чому для Дорна "мова не винна"
Я вважаю, що мова в цьому випадку ні в чому не винна, попри те, що в першу чергу, нею користується головний ворог України – Російська Федерація. Це теж частина нашої історії, частина культури,
– переконаний Іван Дорн.
Тож переходити на українську в повсякденному житті артист не буде, тоді як у музиці – навпаки. Після 24 лютого він "нічого не сідав робити", але обіцяє, що невдовзі в його репертуарі буде більше україномовних пісень.
"Це прекрасна мова, і вона повинна розповсюджуватися як можна ширше. Я буду музику свою записувати більше українською мовою, ніж раніше. Все-таки робитиму розумові свої рухи в бік української мови тепер набагато більше", – заявив ексгастролер.
Я думаю, з часом, можливо, українська мова витіснить російську з країни. Час покаже,
– поділився думками Іван Дорн.
Що Іван Дорн робить під час війни в Україні
- У перший день війни, 24 лютого, лейбл Івана Дорна припинив співпрацю з росіянами, пояснивши це тим, що Masterskaya виступає "за мир, за свободу, за територіальну цілісність нашої країни".
- У березні Masterskaya закрила доступ до своїх музичних каталогів для Росії та Білорусі.
- На початку березня самого Івана Дорна внесли до списків "неугодних артистів", а вже у квітні – заборонили в'їзд на Росію на 50 років, до 2072-го.
- Співак не приховує, що "на всіх людях у Росії поставив хрест", адже його не підтримали навіть родичі з Башкирії. Тож виступати для росіян він буде лише в тому випадку, якщо "Москва буде під українським прапором".
- Зараз Дорн з сім'єю живе в Парижі, але гастролює Європою з благодійними концертами на підтримку України – збирає гроші на гуманітарні потреби.