Про рішення закрити доступ до музичних каталогів керівництво Masterskaya заявили на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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У своїх соціальних мережах Іван Дорн ще ніяк не відреагував на таке повідомлення. Додамо, що після подій 2014 року співак без докорів сумління давав концерти в Росії. Проте, коли російська армія розпочала відкритий наступ на українські землі – Дорн засудив дії Кремля.



Masterskaya закрили музичний каталог для Росії та Білорусі / Фото з фейсбуку

Нагадаємо, що вже багато світових і українських брендів вже пішло з ринку агресорів Білорусі і Росії. Окрім цього цивілізовані країни вдаються до культурної ізоляції окупантів. До прикладу, нещодавно із кремлівських виставок вилучили антикварні мечі Єлизавети ІІ.