33-летний Иван Дорн, который после аннексии Крыма и войны на Донбассе давал концерты на России, не скрывает, что в вопросе языка он не так категоричен, как его коллеги. Певец считает себя украинцем, даже если общается на русском. Более того, по его мнению, русский язык – часть украинской культуры.

Читайте также Катя Осадчая назвала имя главной предательницы Украины

Почему для Дорна "язык не виноват"

Я считаю, что язык в этом случае ни в чем не виноват, несмотря на то, что в первую очередь ним пользуется главный враг Украины – Российская Федерация. Это тоже часть нашей истории, часть культуры,

– убежден Иван Дорн.

Так что переходить на украинский в повседневной жизни артист не будет, тогда как в музыке – наоборот. После 24 февраля он "ничего не садился делать", но обещает, что вскоре в его репертуаре будет больше украиноязычных песен.

"Это прекрасный язык, и он должен распространяться как можно шире. Я буду музыку свою записывать больше на украинском языке, чем раньше. Все-таки я буду делать умственные свои движения в сторону украинского языка теперь гораздо больше", – заявил экс-гастролер.

Я думаю, со временем, возможно, украинский язык вытеснит русский из страны. Время покажет,

– поделился мыслями Иван Дорн.

Об украинских звездах, которые после полномасштабного вторжения России перешли на родной язык, – читайте по ссылке.

Что Иван Дорн делает во время войны в Украине