Іван Дорн, як і більшість українців, не думав, що Росія розгорне повномасштабну війну. Співак вважав, що Кремль обмежиться накопиченням військ біля кордонів – "географічним залякуванням", тому аж до 24 лютого 2022 року його лейбл Masterskaya співпрацював з російськими брендами та артистами.

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Іван Дорн про візит у Москву та "адекватних росіян"

Зараз Дорн повністю розпрощався з російським музичним ринком і не планує їхати в Москву з концертами аж доти, доки там не зміниться влада.

Може, приїдемо тоді, коли Москва буде під українським прапором. Почнемо з Краснодарського краю, заберемо його назад, Таганрог, все інше, а потім до Москви дійдемо. Поставимо прапор, скажемо: "Нам не потрібно до вас їздити, тепер ви до нас приїжджайте",

– оптимістично заявив Іван Дорн.

Він з гумором додав, що навіть не шкодує про те, що не побачить похорони Путіна: "Я не бачив похорону Сталіна, так і Путіна не побачу. Нічого страшного".

Водночас артист вважає, що є адекватні росіяни, які намагаюсь допомогти Україні. З публічних людей – це Монеточка та репери Оксімірон, Noize MC. На думку Дорна, якби таких було більше, то Росія не пішла б на Україну війною.

Є точно адекватні росіяни. На жаль, вони здебільшого виїхали з Росії, зараз десь у Європі, багато їх у Грузії. Чому на жаль, бо якби вони всі були в Росії, вони могли б щось зробити – всі сили зосередити і зупинити весь цей жах,

– переконаний Іван Дорн.

Що відомо про позицію Івана Дорна після початку війни