Після жортсокого та підлого вторгнення російських військ на територію України, 24 лютого музичний лейбл Дорна сповістив, що припиняє будь-яку "співпрацю з російськими брендами, партнерами та артистами".

До слова "Давайте разом зупинимо цю катастрофу": Іван Дорн закликає росіян не брати участь у війні

"Настав час захищати наші цінності"

Вони заявили, що Masterskaya – це українське музичне видавництво, що виступає "за мир, за свободу, за територіальну цілісність нашої країни", а також є "домом для всіх, хто поважає сусідні будинки". Також вони припиняють співпрацю на "невизначений термін проєкт "Худсовет" (і будь-який інший з учасниками з Росії).

Так, наші друзі розкидані по всьому світу. Так, деякі з них мають російський паспорт. Але коли разом із твоїми друзями в гості приходять ті, кого ти не кликав, удома стає душно та незатишно. І якщо друзям теж так, то хтось має піти. Masterskaya – за мир, за свободу, за музику без кордонів. Однак настав той момент, коли ми хочемо чітко позначити ці межі,

– йдеться у повідомленні.

"Чи буде так завжди? Ми дуже довго вірили, що зможемо стерти кордони, об'єднати майстрів не за походженням, а за покликанням. Ми обираємо інший вектор розвитку як компанії. Майстерня залишається незмінною у своєму прагненні стати музичним видавництвом міжнародного рівня – гідним представником української культури. Нам говорили "Вільна незалежна музика – це невигідно, це ризик", але тут справа не про "вигоду", а про яскравий, райдужний слід в історії нашої країни під назвою Masterskaya. Ми завжди цим жили і за цим принципом збирали свою спільноту", – написали у компанії.

Представники лейблу додали, що зараз саме час підтримати вільну та незалежну Україну.



Лейбл Дорна Masterskaya припиняє співпрацю з росіянами / Фото з фейсбуку

Повний текст публікації Masterskaya:

"5 років тому Masterskaya створилася для того, щоб бути домом для кожного самобутнього, сміливого, особливого – не такого, як усі...; для того, хто шукав своє плем'я за правом вибору. М стала домом для кожного, хто хоче свободи самовираження.

Masterskaya і сама живе у Будинку — Україна, місто Київ, вул. Євгена Коновальця 44а. Тут її стіни, синти, дошка з планами на рік, офісні капці, помаранчевий стіл та 15 співробітників, які щодня роблять щось варте для спільноти, яку зібрали навколо себе, для культури нашої країни. Ми несемо відповідальність за те, що робимо, що говоримо та транслюємо.

Masterskaya – за мир, за свободу, за музику без кордонів. Однак настав той момент, коли ми хочемо чітко позначити ці межі.

Masterskaya – українське музичне видавництво.

Майстерська за мир, за свободу, за територіальну цілісність нашої країни.

Masterskaya - будинок для всіх, хто поважає сусідні будинки.

Ми приймаємо такі рішення, які вимагають честь та гідність Майстерні як громадянина України:

1. Ми зупиняємо на невизначений термін проект "Худсовет" (і будь-яка інша з учасниками з Росії). Усіх 400 музикантів, які подали заявки, просимо поставитися з розумінням. Так, швидше за все, ви всі поділяєте цінності, які ми несемо... Але настав час захищати наші цінності.

2. Ми зупиняємо та припиняємо співпрацю з російськими брендами, партнерами та артистами.

3. Так, наші друзі розкидані по всьому світу. Так, деякі з них мають російський паспорт. Але коли разом із твоїми друзями в гості приходять ті, кого ти не кликав, удома стає душно та незатишно. І якщо друзям теж так, то хтось має піти.

Чи буде так завжди? — Ми дуже довго вірили, що зможемо стерти кордони, об'єднати майстрів не за походженням, а за покликанням. Ми обираємо інший вектор розвитку як компанії. Майстерня залишається незмінною у своєму прагненні стати музичним видавництвом міжнародного рівня – гідним представником української культури. Нам говорили «Вільна незалежна музика — це невигідно, це ризик», але тут справа не про «вигоду», а про яскравий, райдужний слід в історії нашої країни під назвою Masterskaya. Ми завжди цим жили і за цим принципом збирали свою спільноту.

Віримо, що все буде добре! Плем'я, ваш хід та ваш час підтримати вільну та незалежну Україну. І жодної тривоги, паніки! Світу – мир."