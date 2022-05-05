Усі 8 років Іван Дорн толерував дружбу українців і росіян і всіляко стирав культурні кордони, а 24 лютого – прозрів. Він нібито поставив хрест на всіх росіянах і навіть на своїх родичах з Башкирії, які не об'явилися за 71 день.
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Іван Дорн поскаржився на родичів з Росії
Колишній гастролер сподівався, що ті скажуть: "Вибачте, за те, що відбувається, нам дуже соромно". Однак їм байдуже на те, чи жива, чи здорова їхня українська рідня, чи цілі їхні будинки.
У мене є рідні в Башкортостані, які всі, крім одного брата, який виїхав з Росії, жодного разу не зателефонували і не запитали, чи все в мене нормально взагалі. Тому майже на всіх людях у Росії поставив хрест,
– зізнався Іван Дорн.
"Час покаже, хто, що і як. Але наразі я ні з ким не спілкуюся", – додав артист.
Кого з українських зірок "кинули" родичі з Росії
- Телеведуча Маша Єфросиніна не спілкується з рідними з Криму. За весь час війни вони "ні разу не написали, не подзвонили", тоді як на шостий тиждень прозрів навіть її дядько з Пітера.
- Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник відрікся від хрещеної з Росії. У перші дні війни жінка, яка народилася в Миколаївській області, зателефонувала зі словами: "Вам так і треба". Ба більше, її сини служать у російській армії й можуть бомбити Україну.
- Співачка Камалія не хоче спілкуватися з тіткою з Москви, бо вона думає, що "бандерівці та нацисти вбивають російськомовних".
- Alina Pash з Нацвідбору Євробачення-2022 теж обірвала всі зв'язки з родичами з Росії, адже ті кажуть "у вас своя правда, а у нас своя".
- Співачка ONUKA (Ната Жижченко) теж має родичів у Росії. Двоюрідні брати і сестри припинили для неї існувати в перші два-три дні війни, вони навіть не привітали її з днем народження.