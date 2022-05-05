Усі 8 років Іван Дорн толерував дружбу українців і росіян і всіляко стирав культурні кордони, а 24 лютого – прозрів. Він нібито поставив хрест на всіх росіянах і навіть на своїх родичах з Башкирії, які не об'явилися за 71 день.

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Іван Дорн поскаржився на родичів з Росії

Колишній гастролер сподівався, що ті скажуть: "Вибачте, за те, що відбувається, нам дуже соромно". Однак їм байдуже на те, чи жива, чи здорова їхня українська рідня, чи цілі їхні будинки.

У мене є рідні в Башкортостані, які всі, крім одного брата, який виїхав з Росії, жодного разу не зателефонували і не запитали, чи все в мене нормально взагалі. Тому майже на всіх людях у Росії поставив хрест,

– зізнався Іван Дорн.

"Час покаже, хто, що і як. Але наразі я ні з ким не спілкуюся", – додав артист.

Кого з українських зірок "кинули" родичі з Росії