Попри те, що українські зірки здебільшого добре володіють українською мовою, у повсякденному житті вони говорили російською. Так їх часто виховували у дитинстві, і тому це продовжилось у дорослому житті. Що важливо, вони ніколи не відчували утисків щодо цього в Україні, тому продовжували спілкуватись російською.

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Повномасштабне вторгнення Росії перекреслило усі колишні звички, у деяких це тепер стосується і мови. Хто перейшов на українську – читайте далі.

Олексій Дурнєв

Український телеведучий народився та виріс у Маріуполі, проте кар'єру побудував в Києві. Що там, що там він говорив російською мовою. Також його ютуб- та інстаграм-блоги теж були російськомовними. Днями чоловік заявив, що старатиметься повністю перейти на українську.

Всіх російськомовних українців я закликаю хоча б спробувати перейти на українську мову у побуті. Нічого такого страшного в цьому нема. Якщо ви будете читати українські книжки, дивитися кіно, слухати українську музику, воно потроху-потроху піде. Помилок буде все менше, вам буде все комфортніше. Українська крута. І ви з нею,

– писав Олексій.



Олексій Дурнєв перейшов на українську мову / Фото з інстаграму ведучого

Катерина Павлік

Українська блогерка та молода дружина співака Віктора Павліка народилась у Дніпрі. Свій блог в інстаграмі вона вела російською мовою і повсякденно нею спілкувалась вдома, водночас як чоловік Віктор – українською. Одного дня Катерина почала писати українською мовою, за що її дуже похвалили шанувальники.

"Ми житимемо вже в іншій країні. У ще успішнішій, незалежній, усвідомленій країні. Ми станемо і вже стали усвідомленішими з тотальною переоцінкою цінностей. Ми все це переживемо. І такі глобальні зміни не пройдуть безслідно. Все обов'язково буде набагато краще, ніж було", – писала молода матуся.



Віктор та Катерина Павліки / Фото з інстаграму блогерки

Анна Трінчер

Інстаграм-блогерка, акторка та співачка народилась та зростала у Києві серед російськомовного оточення, тому свій блог теж вела російською. Зараз дівчина намагається повністю перейти на українську мову та популяризує її серед підписників, яких у неї майже 2 мільйони.

Тетяна Парфільєва

Найкраща інстаграм-блогерка 2021 року в Україні Тетяна Парфільєва народилась у Житомирській області, але більшу частину свого життя розмовляла та вела блог російською. Зараз вона зрозуміла, що немає найбільш вдалого моменту, аніж перейти на українську.

"В Україні це завжди було нормою на питання "Как дела?" відповісти "Та все чудово, а ти як?". Люди, розмовляючи на різних мовах, завжди прекрасно розуміли один одного… Проте зараз перехід на українську мову у блозі демонструє мою позицію. Це не означає, що я відразу забуду російські слова, чи принципово відмовляюсь від її використання, зрозумійте правильно. Ми все ж продовжуємо жити у вільній країні, де кожен має право робити свій вибір", – сказала дівчина.



Тетяна Парфільєва переходить на українську мову / Фото з інстаграму блогерки

Дарія Квіткова

Українська блогерка Дарія Квіткова відома публіці завдяки проєкту "Холостяк", де вона завоювала серце Нікіти Добриніна. Дівчина народилась у Києві, де завжди розмовляла російською мовою. Зараз же дівчина намагається якомога більше "вливати" в інстаграм-блог українську мову.



Дарія Квіткова теж переходить на українську / Фото з інстаграм-сторіс блогерки