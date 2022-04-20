Наразі Baza змогла знайти підтвердження щодо заборони в'їзду в Росії лише Антону Птушкіну. Через критику війну в Україну блогер не зможе поїхати в Росію до 2072 року. Та Птушкіна це зовсім не засмучує.

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Українським зіркам заборонили в'їзд в Росію

Заборона на в'їзд діє з 16 квітня 2022 року й триватиме 50 років. Тобто, її можна назвати пожиттєвою. Також російські ЗМІ повідомляють про заборону в'їзду для ще декількох відомих українців, серед яких є й ті, хто тривалий час жив і будував кар'єру в Росії. Зараз знаменитості засуджують війну в Україні та стають на захист рідної землі. Вони ніколи не підтримають звісртв російської влади та армії. Окрім Антона Птушкіна, в'їзд до країни-терористки, ймовірно, заборонили:

Максу Барських;

Монатіку;

Вєрці Сердючці;

Світлані Лободі;

Андрію Бєднякову;

Євгену Комаровському та ще декільком українцям.

Зауважимо, після того, як Росія прийшла "звільняти" російськомовне населення, чимало зірок, які все життя розмовляли російською, зараз переходять на українську мову. Вони наголошують, що українська – крута. Саме зараз необхідно позбутися всього, що пов'язує з ворогом. Мова – номер один у цьому списку.