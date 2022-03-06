Про своє рішення керівництво російського музичного каналу заявило днем раніше на інстаграм-сторінці. Усі зірки, з якими припинена співпраця, висловлювались проти війни Росії з Україною.

Важливо Івлєєва, Дудь та Оксімірон: які російські блогери виступили проти війни з Україною

До списку "заборонених" в Росії увійшли:

Надя Дорофєєва;

Потап;

Настя Каменських;

Іван Дорн;

Валерій Меладзе;

Віра Брежнєва;

Макс Барських;

Світлана Лобода;

група "Акваріум";

гурт "2Маши".

Що цікаво, українська співачка Ані Лорак, яка живе і гастролює в Росії, не потрапила у список. Першочергово у список взагалі потрапили лише Іван Дорн, Потап та Макс Барських, але згодом його розширили до того, що ви можете бачити вище.



У список "заборонених" спочатку потрапили троє українців / Скриншот з інстаграму

Додамо, що до "другого" списку також потрапили Алла Пугачова та Максим Галкін, але потім їх прибрали. Кілька днів тому вони висловлювали свою позицію, що проти війни, а зараз і зовсім начебто покинули Росію в невідомому напрямку.



Російський музичний канал припинив співпрацю з деякими артистами / Скриншот з інстаграму

Як заявило керівництво каналу, причиною прийнятого рішення стали різкі висловлювання музикантів на адресу Росії і колег по сцені на "тлі відносин між Росією та Україною, що загострилися".

Телеканал RU.TV на чільне місце ставить повагу до слухачів. Пихате, зневажливе ставлення музикантів до російських слухачів при висловлюванні своєї політичної позиції не залишило вибору, тому було прийнято рішення розірвати чинні контракти з вищезгаданими музикантами,

– написали росіяни, припустивши, що на артистів "могла чинити тиск українська сторона", аби вони сказали свою позицію.

Реакція співаків

На заборону вже відреагувала українська артистка, яка обурились зухвалістю росіян диктувати власні твердження та заборони.

"Нісенітниця, яку ви написали в пості... RU.TV, гинуть люди, помирають діти. Ви ким себе уявили? Це ми закінчили з вами співпрацю, в день, коли ваша армія напала на наш мирний, волелюбний та талановитий народ. Ми прощаємо вам вашу сліпоту, хоча іноді треба ворушити своїми звивинами. Проаналізувати, може й справді, вас луплять санкціями не просто так… Будьте ласкаві, додайте і мене, у цей ваш, чудовий список людей, з якими ви більше не співпрацюєте!" – написала в інстаграмі Настя Каменських.

Наразі жоден з інших артистів не відреагував на заборону російського каналу, продовжуючи публікувати в мережі дописи з підтримкою українців. Щоправда, виникає питання, чому деякі з цих артистів досі мали контракти з російським музичним каналом попри 8-річну війну з Росією.