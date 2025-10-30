Свою позицію він висловив у розлогому дописі в соцмережах. Про це пише 24 Канал з посиланням на акаунт артиста в інстаграмі.

Олег Скрипка заявив, що став мішенню потужної інформаційної атаки. Він стверджує, що ворожі ЗМІ вирвали з контексту його слова з інтерв'ю та подали їх, щоб зманіпулювати громадською думкою і посіяти розбрат. Співак наголосив, що любить свою землю, народ і нашу культуру та заперечив заклики до агресії, переворотів чи насильства.

Це, звісно, – відверта маячня. Я – за єдність і силу нашої Батьківщини… Я переконаний: саме ті, хто пройшов випробування на фронтах, будуть визначати майбутнє. Їхній досвід, сила духу і любов до Батьківщини повинні ставати фундаментом державного управління. Не для переворотів, а для справедливих і мудрих рішень, які створять краще майбутнє,

– написав співак.

Скрипка також згадав свої виступи для військових з 2014 року та благодійність як доказ своєї позиції.

Ймовірно, йдеться про інтерв'ю Скрипки, яке 18 жовтня вийшло на ютуб-каналі Apostrophe TV.

Що Олег Скрипка сказав про військовий переворот?