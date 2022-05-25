Через повномасштабне вторгнення Росії весь шоу-біз об'єднався заради допомоги Україні – хтось взяв до рук зброю, хтось волонтерить, хтось дає благодійні концерти по всьому світу. Іван Дорн обрав останнє й пояснив чому.

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Чому Іван Дорн співає, а не воює

Я воїн на сцені. Ось там я боєздатний. Я можу збирати гроші, можу поширювати культуру, говорити якісь важливі речі, дякувати людям – Грузії, Європі за те, що нас приймають як удома. Це також важливо чути. Загалом беру на себе роль людини, яка шліфує якісь нерівності, тому що вони все одно виникають,

– пояснив Іван Дорн.

Українців артист порівняв з гостем у чужому домі, який затримався надовго й уже надокучив, тож у Європі він намагається згладити гострі кути.

"Коли в тебе гість вдома надовго затримується, то ти починаєш уникати зустрічі з цим гостем. Упевнений, що подібні історії відбуваються зараз у Європі, коли ми наситили собою всі країни. Тому я виходжу на сцену і кажу: "Дякую вам за терпіння, гостинність, прихильність. Зрозумійте, що не все від нас залежить і від вас теж. Тому чим сильніше ми будемо допомагати, тим швидше закінчимо війну", – додав співак.

Іван Дорн на благодійному концерті у Грузії: відео

До слова, ведучий Тимур Мірошниченко теж займається культурною дипломатією, бо вважає, що толку в ЗСУ від нього не буде. Він жодного разу не стріляв зі зброї.

Однак Іван Дорн зізнався, що навіть після того, як він зібрав понад мільйон гривень для України, йому досі дістається за гастролі на Росії. На нього зляться не тільки через заробітки в країні-агресорці, а й через народження у Челябінську. Хоч сам співак на подібні закиди не реагує і вважає себе українцем.

Це неважливо. Я знаю, що я українець. Ці ДНК з'являються разом з мовою, яку ти вчиш, з культурою, якою ти насичуєшся, з людьми, з землею, з повітрям, яким ти дихаєш,

– висловився Дорн.

Цікаво, що інтерв'ю Дорн дав російській журналістці, ведучій заблокованого телеканалу "Дождь" Анні Монґайт. У березні 2022 року вона емігрувала з Росії у Грузію. Їхня розмова відбулася після концерту співака у Тбілісі.