Головні хіти літа 2021: яскраві кліпи й танцювальні пісні

З дерев опадає листя, а зранку стає щораз холодніше. Так, скоро настане осінь. Літо 2021 року було надзвичайно насиченим та продуктивним не тільки для усіх нас, але й для виконавців. На Showbiz 24 пропонуємо переглянути цікаву добірку найкращих композицій спекотної пори року.

Яскраве літо 2021 року приємно доповнювали танцювальні, вибухові, деколи зворушливі та чуттєві хіти. Ці пісні ще довго асоціюватимуться з теплом, сонцем і відпочинком.

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Головні хіти літа 2021

"Бумбокс і Саша Чемеров" – "Любила"

Чуттєва композиція пройшла чимало змін – від аранжування до назви пісні. Однак її вже охрестили одною з "найкращих пісень сучасності". "Любила" й справді повторила успіх суперхіта "Тримай мене".

"Бумбокс і Саша Чемеров" – "Любила": дивіться відео онлайн



Ед Ширан – Bad Habits

Невимушена та легка композиція цікаво поєдналась з незвичним кліпом. У ньому Ед Ширан постав в образі гламурного вампіра, який разом з друзями весело проводить час. Цей новий look артиста багатьом нагадав Джокера. Цікаво, що відеороботу номінували на MTV Video Music Awards як "Найкраще відео року".

Ед Ширан – Bad Habits: дивіться відео онлайн



MamaRika – Kava

Червень виявився багатим на пісні, що пронизують до самого серця. Кліп на трек Kava MamaRika випустила вже тоді, коли оголосила про свою вагітність. Відеоробота показала, через що пройшло подружжя співачки та Сергія Середи й допомогла зануритися в емоції майбутніх (а тепер новоспечених) батьків. Щирості кліпу додало те, що воно знімалось без сценарію.

MamaRika – Kava: дивіться відео онлайн



Måneskin – I wanna be your slave

Попри те, що сама пісня I wanna be your slave була випущена ще в березні, вона стала хітом саме влітку. У липні італійський гурт, що переміг на Євробаченні, випустив на нашумілий трек провокативний і сміливий кліп, чим привернув до нього ще більше уваги.

Måneskin – I wanna be your slave: дивіться відео



Монатік – "Зажигай"

У розпал літа Монатік презентував запальну композицію "Зажигай" (JOMO). Основна ідея пісні – довести глядачам, що життя проходить швидко, й кожен його момент варто прожити на всі сто. Кліп на пісню артист зняв у Греції, на острові Мілос. Ролик захоплює неймовірними пейзажами та яскравими героями.

Монатік – "Зажигай": дивіться відео онлайн



TVORCHI – Falling

Яскрава композиція гурту стала справжнім хітом літа й за кілька днів підкорила тікток. У пісні автори розповідають про людей, закоханість і пристрасть. Кліп вийшов не менш атмосферним завдяки різнобарвній повітряній кулі.

TVORCHI – Falling: дивіться відео онлайн



TAYANNA та Джамала – "Моя Земля"

Спеціально до Дня Незалежності України співачки презентували спільний трек "Моя Земля". Для зйомок кліпу виконавиці відвідали мальовничі куточки країни, щоб показати її велич та приголомшливу красу.

TAYANNA та Джамала – "Моя Земля": дивіться відео онлайн



Lizzo і Cardi B – Rumors

Знамениті реперки зробили так, що літо 2021 стало не на жарт гарячим. Цікаво, що кліп на трек Rumors зняла українська режисерка Таня Муіньо. Вона показала виконавиць в образі грецьких богинь. Це не перша літня пісня Cardi B – також вона презентувала відеороботу на пісню Wild Side з Normani.

До слова Скандальний кліп української режисерки номінували на MTV Video Music Awards

Lizzo і Cardi B – Rumors: дивіться відео онлайн



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "ЛітоКамон"

Український гурт потішив яскравим та незвичним кліпом та піснею. Музиканти намагалися повністю передати атмосферу літа. Відеоробота наповнена іронічними образами, літніми розвагами та гумором.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "ЛітоКамон": дивіться відео онлайн



Mozgi – "Ой, мамо"

Напередодні Дня Незалежності України гурт випустив танцювальний трек українською мовою. За словами реперів, пісня є переосмисленням народної творчості. Вона вдало вписується в атмосферу літа, бо саме тоді слова "мамо, відпусти, а потім не свари" є особливо актуальними.

Mozgi – "Ой, мамо": дивіться відео онлайн



"Один в каное"

Літо також було доволі багатим на цікаві альбоми, про які просто не можна не згадати. Одним з таких є платівка "Один в каное", однойменна з назвою гурту. Альбом випустили вперше за 5 років, і він швидко завоював серця шанувальників.

ONUKA – KOLIR

Ліричний альбом від українського гурту називається KOLIR, а різнобарв'я цього літа ще довго нагадуватиме про себе. Одною з найкращих композицій в платівці є спільний трек з DakhaBrakha – UYAVY.

ONUKA feat. DakhaBrakha – UYAVY: дивіться відео онлайн

Володимир Дантес – "Твоя любимая музыка"

Услід за дружиною Надею Дорофєєвою співак випустив перший сольний альбом. У ньому він поєднав свої улюблені ритми та мелодії з усіляких жанрів. Так артист намагався показати фанам справжнього себе.

Біллі Айліш – Happier Than Ever ("Щасливіша, ніж будь-коли")

19-річна американська знаменитість потішила шанувальників другим альбомом. Сама Біллі розповідала, що під час написання платівки багато чого переосмислила, зрозуміла та виросла. Кліп на пісню Happier Than Ever здобув шалену популярність в мережі, бо передає всі емоції співачки й у ньому можна знайти себе.

Біллі Айліш – Happier Than Ever: дивіться відео онлайн



Тіна Кароль – "Молода кров"

Перед Днем Незалежності вийшло чимало хітів. Серед них – пісні альбому Тіни Кароль "Молода кров". Виконавиця записала їх з молодими, але прогресивними артистами, щоб просувати та популяризувати українську музику. Одною з найкращих композицій вважають "Зірочку" – трек Тіни Кароль та гурту KAZKA.