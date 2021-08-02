Про народження малюка MamaRika, справжнє ім'я якої Анастасія Кочетова, повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Син зірки з'явився на світ 2 серпня.
Актуально MamaRika відправилась до пологового будинку: зовсім скоро вона стане мамою
Тепер ми офіційно найщасливіші,
– лаконічно повідомила співачка.
Вона опублікувала фото з пологового будинку з чоловіком і сином на руках. MamaRika не засвітила обличчя малюка й не розсекретила його ім'я. Схоже, зіркові батьки не скоро познайомлять первістка з публікою.
Що відомо про вагітність MamaRika
- Ще взимку зірка разом із чоловіком переїхала з Києва до Одеси, адже захотіла змінити середовище. Однак, як вияснилось потім, причиною переїзду стала вагітність виконавиці.
- Першу вагітність співачка приховувала цілих 8 місяців, та все ж розповіла про свій цікавий стан наприкінці травня.
- MamaRika поділилась, що вони з її коханим дуже сильно хотіли народити дитину і "старалися цілих чотири місяці". Проте, ці спроби були невдалими. Лише тоді, коли пара припинила сподіватися, все вдалося.
- 32-річна співачка важко переносила вагітність, адже спочатку вона мала сильний токсикоз й загрозу викидня. Тоді лікарі заборонили MamaRika займатись спортом й літати літаком. Дівчина була змушена відмовитись від звичного способу життя й схудла на декілька кілограмів.
- На 35-му тижні вагітності співачка потрапила в лікарню. Деталі госпіталізації невідомі, однак вона перебувала на стаціонарі, щоб не зашкодити малюку.