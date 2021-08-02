Про народження малюка MamaRika, справжнє ім'я якої Анастасія Кочетова, повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Син зірки з'явився на світ 2 серпня.

Актуально MamaRika відправилась до пологового будинку: зовсім скоро вона стане мамою

Тепер ми офіційно найщасливіші,

– лаконічно повідомила співачка.

Вона опублікувала фото з пологового будинку з чоловіком і сином на руках. MamaRika не засвітила обличчя малюка й не розсекретила його ім'я. Схоже, зіркові батьки не скоро познайомлять первістка з публікою.

Що відомо про вагітність MamaRika