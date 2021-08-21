Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ 20 серпня представив не лише саундтрек, а й відеокліп, який не схожий на жоден попередній, повідомляють у пресслужбі колективу. Вони переконані, що це – найяскравіший кліп за всю їхню історію – з епатажними образами, гумором, самоіронією та літніми розвагами.
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Пісня "ЛітоКамон" – про найкращі моменти літа. Про неймовірні заходи сонця, теплі родинні вечори та атмосферу безтурботності, що літає у повітрі у цей період. Не хочеться, щоб літо завершувалось, не хочеться пасмурної погоди й сірих кольорів навкруги. Хочеться, щоб літо, вечірки й драйв були вічними!
– зазначають у гурті БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.
У відеокліпі "ЛітоКамон" режисера Влада Разіховського можна побачити, як фронтмен колективу б‘ється об заклад з музикантами, що танцювати – це не просто. Він запрошує Яну Цибульську, партнерку Сергія по проєкту "Танці з зірками", яка вчить музикантів головним "па". Все завершується спільним танцем, на який, в реальному житті, знадобилось 10 репетицій протягом двох тижнів. Зйомки кліпу тривали три дні у Київській області.
Як відбувались зйомки кліпу "ЛітоКамон" гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ: фото пресслужби
"Ідея зняти такий нестандартний для нас кліп прийшла до мене вночі. Цим сценарієм ми доносимо, що немає нічого неможливого. Якщо я навчився танцювати на проєкті "Танці з зірками", то і мої музиканти зможуть це зробити. Але це, звісно, було дуже важко. Ми все-таки рокери, а рокерам пластичність притаманна не завжди, а то й ніколи. Ми багато доклали зусиль, щоб передати літню атмосферу і я впевнений, що у нас вийшло на 100%", – прокоментував Сергій Танчинець.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "ЛітоКамон": дивитись відео онлайн
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