Монатік не часто презентує нові відеороботи, тому новий хіт неабияк потішив його фанатів. Трек "Зажигай" – літня, запальна композиція, яка вже встигла підкорити серця українських слухачів.

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Кліп Монатіка на пісню "Зажигай" (JOMO)

Зйомки кліпу проходили на батьківщині Венери Мілоської – грецькому острові Мілос. У відео можна нарахувати 11 пейзажів, які зачаровують теплою атмосферою та літнім настроєм. Усі вони чергуються з образами 28 яскравих і неординарних героїв. Монатік зазначив, що кожен із цих образів був пропрацьований до найдрібніших деталей.

Головний образ для Монатіка створив український дизайнер Іван Фролов. У відео артист постав перед камерами в декількох яскравих літніх костюмах, які гармонійно поєдналися з загальною атмосферою кліпу.

Друга назва пісні "Зажигай" – JOMO, що розшифровується так: Joy of missing out. В перекладі з англійської цей вираз означає радість втраченої можливості, яка закликає нас прийняти задоволення від вибору того, що ми хочемо або не хочемо робити.

Монатік – "Зажигай" (JOMO): дивіться відео онлайн

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