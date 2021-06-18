Спільну роботу з DakhaBrakha можна було почути 4 червня. Композиція має назву UYAVY. Це перша колаборація гурту ONUKA з іншими українськими зірками.

До слова "Гіпнотичні" ONUKA і DakhaBrakha презентували спільний трек UYAVY

Серед інших новин пісень альбом KOLIR вже можна почути:

  • VSTUP
  • СЕАНС
  • ZENIT
  • UYAVY
  • TY
  • GUMA
  • XASHI
  • NA SAMOTI
  • SON
  • 23:42

Зараз вони доступні на усіх музичних платформах та ютубі.

Що каже про новий альбом лідерка ONUKA

Ната Жижченко поділилась у своєму інстаграмі, що для всіх учасників колективу нова платівка стала "найвідвертішим релізом в усій їхній дискографії".

Довгоочікуваний новий альбом KOLIR вже доступний для прослуховування на всіх стрімінгових платформах. У цьому релізі ми зосередилися на своєму внутрішньому світі й писали про особисте. Він складається з 10 треків, які справді надають нашій музиці колір,
– зазначила Ната Жижченко.

Реакція мережі

В інстаграмі вже позитивно відреагували на новий альбом колективу. Серед них – зірка Alyona Alyona, яка написала, що це – "кайф".

  • "То любов. Увесь альбом – справжнє вогнище. SON для мене був відкриттям; і такою, виявляється, може бути ONUKA? В цілому, відчуття просто райські. Але є одне але. Мені здається, чи Ваші композиції стали коротшими?";
  • "Із нових кайфую від TY та GUMA. VSTUP вийшов нереальним та інтригуючим. Із раніше випущених ZENIT назавжди в серцем. Загалом, бомба , так тримати!";
  • "Треба кліп!";
  • "Вітаю дуже! З нових пісень це точно NA SAMOTI, це взагалі";
  • "GUMA просто розрив";
  • "ТY й Son просто в серденько".