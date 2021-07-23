Хоч новий альбом гурту TVORCHI вийде лише восени, лірична пісня Falling має всі шанси стати головним хітом цього літа. Це синтезований саундтрек усіх літніх подорожей, він про людей, закоханість і пристрасть.

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Наш трек про занурення в почуття, коли падаєш в космічну невідомість і кайфуєш від цього моменту. Ми бажаємо кожному пережити такі емоції цього літа,

– поділились музиканти.

Режисером кліпу на пісню Falling став Андрій Лагутін, який раніше зняв для гурту відеороботу "Мова тіла". На зйомки захопливого кліпу команда витратила рівно добу, а головним реквізитом стала різнобарвна повітряна куля.

TVORCHI на зйомках кліпу Falling / Фото з пресслужби гурту

Хоч прем'єра пісні гурту TVORCHI відбулась у п'ятницю, 23 липня, трек встиг підірвати TikTok. Всього за три дні під фрагмент Falling зняли більше як півтори тисячі відео.

TVORCHI – Falling: дивіться відео онлайн

Спекотні літні прем'єри