Хоч новий альбом гурту TVORCHI вийде лише восени, лірична пісня Falling має всі шанси стати головним хітом цього літа. Це синтезований саундтрек усіх літніх подорожей, він про людей, закоханість і пристрасть.
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Наш трек про занурення в почуття, коли падаєш в космічну невідомість і кайфуєш від цього моменту. Ми бажаємо кожному пережити такі емоції цього літа,
– поділились музиканти.
Режисером кліпу на пісню Falling став Андрій Лагутін, який раніше зняв для гурту відеороботу "Мова тіла". На зйомки захопливого кліпу команда витратила рівно добу, а головним реквізитом стала різнобарвна повітряна куля.
TVORCHI на зйомках кліпу Falling / Фото з пресслужби гурту
Хоч прем'єра пісні гурту TVORCHI відбулась у п'ятницю, 23 липня, трек встиг підірвати TikTok. Всього за три дні під фрагмент Falling зняли більше як півтори тисячі відео.
Спекотні літні прем'єри
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- На масштабному фестивалі Atlas Weekend гурт Go_A вперше заспівав нову пісню "Церковка", живе виконання якої підкорило публіку.