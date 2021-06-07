Неочікувана прем'єра альбому відбулась 7 червня – у перший день їхнього гастрольного туру Україною. Найперше гурт "Один в каное" виступить у своєму рідному місті – Львові, а згодом відправиться в інші міста країни.

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Наш другий альбом доступний для прослуховування на ютубі. Дякуємо усім, хто чекав разом з нами! На інших платформах альбом з'явиться незабаром,
– лаконічно повідомили учасники колективу.

До альбому "Один в каное" увійшли 10 нових пісень та дві, які були створені раніше:

  • "Ікони" (2018);
  • "У мене немає дому" (2019);
  • "Хуанхе";
  • "Розсипаюся";
  • "Пам'яті мало";
  • "Будь мені кимось";
  • "Про автора";
  • "Прекрасний оповідач";
  • "Лісабон";
  • "Вовк";
  • "Кому то тре";
  • "Веснянка".

Додамо, що перший альбом, теж під назвою "Один в каное", гурт випустив у 2016 році. До нього увійшло 25 композицій.

Реакція мережі

Незвичайний та мелодійний альбом "Один в каное" фанати чекали цілих 5 років і досі не можуть повірити, що музиканти "подарували" 10 нових композицій, які тепер готові "заслуховувати до дір":

  • "Це ж не сон? А ні, це правда!";
  • "Новий альбом перед концертом, що може бути краще?!";
  • "Я дожив до цього!!!";
  • "Я вас кохаю! Іринці персональне дякую! Ви підняли українську музику на новий рівень. Зробили її дорослою музикою, або музикою для дорослих";
  • "Нарешті!";
  • "Любов з перших нот";
  • "Найкращий подарунок початку літа 2021! Весь альбом медитативно прекрасний. Лю";
  • "У мене ледь серце не зупинилося від цієї новини. Ви найкращі";
  • "Дорослому суспільству – доросла музика! Ірина молодець!";
  • "Клас! Щирі вітання і дякуємо";
  • "Дякуємо! Це чарівно";
  • "Ну нічого ж собі! Оце так бомба! Вітаю! Я вірив, що це станеться!"

Що відомо про гурт "Один в каное"?

Колектив було створено у 2010 році у Львові. Незмінною солісткою є Ірина Швайдак, а також Устим Похмурський та Ігор Дзіковський. Окрім альбому у 2016 році, колектив випустив перший у своїй історії відеокліп на пісню "У мене немає дому" (2019). З початку військової агресії Росії на Сході України гурт не виступає в Росії. У 2017 учасники гурту отримала премію "Селекція" від радіостанції "Джем ФМ" в номінації "Прорив року".