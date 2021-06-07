Неочікувана прем'єра альбому відбулась 7 червня – у перший день їхнього гастрольного туру Україною. Найперше гурт "Один в каное" виступить у своєму рідному місті – Львові, а згодом відправиться в інші міста країни.

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Наш другий альбом доступний для прослуховування на ютубі. Дякуємо усім, хто чекав разом з нами! На інших платформах альбом з'явиться незабаром,

– лаконічно повідомили учасники колективу.

До альбому "Один в каное" увійшли 10 нових пісень та дві, які були створені раніше:

"Ікони" (2018) ;

; "У мене немає дому" (2019) ;

; "Хуанхе";

"Розсипаюся";

"Пам'яті мало";

"Будь мені кимось";

"Про автора";

"Прекрасний оповідач";

"Лісабон";

"Вовк";

"Кому то тре";

"Веснянка".

Додамо, що перший альбом, теж під назвою "Один в каное", гурт випустив у 2016 році. До нього увійшло 25 композицій.

Реакція мережі

Незвичайний та мелодійний альбом "Один в каное" фанати чекали цілих 5 років і досі не можуть повірити, що музиканти "подарували" 10 нових композицій, які тепер готові "заслуховувати до дір":

"Це ж не сон? А ні, це правда!";

"Новий альбом перед концертом, що може бути краще?!";

"Я дожив до цього!!!";

"Я вас кохаю! Іринці персональне дякую! Ви підняли українську музику на новий рівень. Зробили її дорослою музикою, або музикою для дорослих";

"Нарешті!";

"Любов з перших нот";

"Найкращий подарунок початку літа 2021! Весь альбом медитативно прекрасний. Лю";

"У мене ледь серце не зупинилося від цієї новини. Ви найкращі";

"Дорослому суспільству – доросла музика! Ірина молодець!";

"Клас! Щирі вітання і дякуємо";

"Дякуємо! Це чарівно";

"Ну нічого ж собі! Оце так бомба! Вітаю! Я вірив, що це станеться!"