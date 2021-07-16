Епатажні італійці приголомшили публіку новим роликом. Після того, як соліст колективу на сцені Євробачення поцілував гітариста, здавалося б, що важко буде вкотре здивувати публіку чимось незвичайним. Однак у кліпі музикантам все-таки вдалося вкотре змусити фанатів шаленіти.

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Новий кліп Måneskin

Італійський рок-гурт презентував кліп на пісню I wanna be your slave, яка вже стала хітом у багатьох країнах світу. Ролик зняли в стилі 80-х. Запальні рокери не змогли залишити фанів без зухвалих моментів.

Учасники колективу постали перед камерами у відвертому одязі. Звабливий соліст колективу Даміано Давид приміряв сексуальну жіночу білизну, а басистка Вікторія Де Анджеліс позувала в шкіряному боді.

Однак найбільше уяву фанатів розбурхали еротичні моменти, що відбувалися між музикантами. Барабанщик Ітан Торки облизав живіт Вікторії, а фронтмен пристрасно поцілував свого колегу.

Måneskin – I wanna be your slave: дивіться відео онлайн