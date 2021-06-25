Відомий український співак і телеведучий Володимир Дантес випустив свій перший сольний альбом під назвою "Твоя любимая музыка". Чоловік зазначив, що платівка поєднала у собі всі ті ритми та мелодії, на яких ріс Володимир.

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Перший сольний альбом Володимира Дантеса

Артист поділився, що міг в один і той самий день слухати надзвичайно різну музику – рок, поп, класику. Це все він і зібрав в один альбом.

Я сподіваюся, що цей альбом відгукнеться у кожного всередині, тому що в ньому зібрано все, на чому ми росли. Це не альбом ностальгії, чи не плейлист з різною музикою. Все що в альбомі, то, який я є, то холеричний, то веселий, то сумний, то романтичний, то зухвалий – це я,

– вважає Володимир Дантес.

"Тут ви знайдете історії й переживання з 2008 по сьогоднішній день. Я зазвичай слухаю музику тільки в дорозі, тому мій альбом такий. Його вдало слухати, наприклад, поки їдеш на море, але й відірватися під нього не гріх", – наголосив співак.

В альбом увійшло 6 композицій, а також інтро та кавери:

Sasha,

Sasha, "Другая музыка",

"Блин",

"Книжки",

Suka,

"Девочка",

"Бьет по глазам".

Хто є авторами пісень

Цікаво, що Володимирові Дантесу допомагали зі створенням альбому. Автором пісні Suka стала Надя Дорофеєва. Також треки створювали блогерка Jerry Heil (трек "Блин"), а також Ангеліна Буковська і Роман Данилюк. Та кілька композицій співак написав самостійно.

А найдивніше, в цьому альбомі є треки, які написав я сам. Не вірю в це! Оскільки твердив, як осел, що писати не вмію. І навіть записав маленьку гітарну партію своїми руками. Це взагалі шок,

– написав артист.

Альбом Володимира Дантеса: слухайте онлайн

Реакція мережі

Володимир Дантес вимкнув можливість коментування його пісень на сторінці в ютубі. Та під дописом в інстаграмі прихильники однаково діляться враженнями та вітають з першим сольним альбомом: