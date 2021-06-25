Відомий український співак і телеведучий Володимир Дантес випустив свій перший сольний альбом під назвою "Твоя любимая музыка". Чоловік зазначив, що платівка поєднала у собі всі ті ритми та мелодії, на яких ріс Володимир.
До теми Слідом за дружиною: Володимир Дантес дав перший сольний концерт – фото, відео
Перший сольний альбом Володимира Дантеса
Артист поділився, що міг в один і той самий день слухати надзвичайно різну музику – рок, поп, класику. Це все він і зібрав в один альбом.
Я сподіваюся, що цей альбом відгукнеться у кожного всередині, тому що в ньому зібрано все, на чому ми росли. Це не альбом ностальгії, чи не плейлист з різною музикою. Все що в альбомі, то, який я є, то холеричний, то веселий, то сумний, то романтичний, то зухвалий – це я,
– вважає Володимир Дантес.
"Тут ви знайдете історії й переживання з 2008 по сьогоднішній день. Я зазвичай слухаю музику тільки в дорозі, тому мій альбом такий. Його вдало слухати, наприклад, поки їдеш на море, але й відірватися під нього не гріх", – наголосив співак.
В альбом увійшло 6 композицій, а також інтро та кавери:
- Sasha,
- "Другая музыка",
- "Блин",
- "Книжки",
- Suka,
- "Девочка",
- "Бьет по глазам".
Хто є авторами пісень
Цікаво, що Володимирові Дантесу допомагали зі створенням альбому. Автором пісні Suka стала Надя Дорофеєва. Також треки створювали блогерка Jerry Heil (трек "Блин"), а також Ангеліна Буковська і Роман Данилюк. Та кілька композицій співак написав самостійно.
А найдивніше, в цьому альбомі є треки, які написав я сам. Не вірю в це! Оскільки твердив, як осел, що писати не вмію. І навіть записав маленьку гітарну партію своїми руками. Це взагалі шок,
– написав артист.
Альбом Володимира Дантеса: слухайте онлайн
Реакція мережі
Володимир Дантес вимкнув можливість коментування його пісень на сторінці в ютубі. Та під дописом в інстаграмі прихильники однаково діляться враженнями та вітають з першим сольним альбомом:
- "Ура! З прем'єрою. Нехай летить";
- "Вночі переслухала альбом. Інтро дуже зворушило. Вітаю з релізом! Дякую за чудове поповнення плейлиста";
- "Нарешті, як я чекала. Ваші пісні на повну грають в моїй машині на французьких дорогах. Дуже подобається ваша творчість";
- "Пишаємося";
- "Прекрасно";
- "Неймовірно. Це те, чого так не вистачало останнім часом".