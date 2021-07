Реліз нового альбому відбувся 29 липня. У нову платівку увійшли як нові пісні, так і відомі хіти My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause та NDA.

"Мені хочеться плакати", – Айліш про новий альбом

За словами 19-річної лауреатки премії Греммі, цей фільм став для неї особливим, адже у ньому вона по-справжньому виросла та переосмислила багато речей.

Це найбільш насичений і глибокий досвід, який у мене коли-небудь був з музикою. Я так люблю кожну пісню у цьому проєкті, що мене буквально лякає думка про те, щоб випустити його у світ. Мені хочеться плакати. Я так сильно виросла в процесі створення цього альбому і зазнала стільки самореалізації та саморефлексії. Я хотіла б повернутися і записати цей альбом заново, тому що це були одні з найкращих вечорів в моєму житті,

– написала в мережі співачка.

Біллі Айліш також подякувала своєму брату Фіннеасу О'Коннеллу, який став продюсером альбому. Саме він підтримує співачку впродовж її коротко], але дуже яскравої музичної кар'єри.

Що цікаво, новий альбом Happier Than Ever встановив рекорд за кількістю попередніх замовлень ще до свого релізу. У свій плейлист зокрема його додали понад 1 мільйон користувачів. У вересні в рамках релізу альбому також вийде документальний концертний фільм від Disney Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, а у 2022 році Біллі Айліш обіцяє вирушити у світове турне під однойменною назвою альбому.

Зазначимо, що перша платівка Біллі Айліш принесла дівчині світове визнання і десятки найвідоміших музичних нагород, зокрема 7 премій Греммі. Альбом мав назву When We All Fall Asleep, Where Do We Go? і вийшов у 2019 році.