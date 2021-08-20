Уже традиційно слова на пісню написав репер і продюсер Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко). У співавторстві з Позитивом він створив запальну музику для треку. Так, за лічені дні до 30-річчя Незалежності, 20 серпня, Mozgi презентував україномовну композицію "Ой, мамо" на всіх цифрових майданчиках.
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Ми ж обіцяли дивувати! Тож переосмислили українську народну творчість, яка багата піснями, присвяченими мамі, на сучасний лад. Відкриваємо нову україномовну сторінку у своїй музиці напередодні 30-річчя незалежності України,
– гучно презентував гурт Mozgi.
"Так, ми вже дорослі хлопці й наші мами нам вже нічого не забороняють. І виглядаємо ми, як охорона клубу, але ж звернення до мами, до сестри, до країни – це в нашій підсвідомості! Тому "мамо відпусти, а потім не свари" – це актуалочка для кожного", – наголосив Потап на особистій сторінці в інстаграмі.
Реакція фанів на трек "Ой, мамо" гурту Mozgi
- "Уже в моєму плейлисті. Танцюю";
- "Нарешті дочекалися. Тепер це моя улюблена пісня";
- "З прем'єрою! Дуже класно";
- "Пісня чудова".
Mozgi – Ой, мамо: дивіться відео онлайн
Прем'єри до 30-річчя Незалежності України
- Попдіва Тіна Кароль випустила дуетний альбом "Молода кров", який записала з молодими артистами – Аліною Паш, Ivan Navi, Latexfauna, Wellboy, Юрою Самовіловим, NIKITA LOMAKIN і KAZKA.
- Переможниця Євробачення-2016 Джамала в дуеті з TAYANNA випустили ліричний трек "Моя Земля" – "розповідь про місця сили та музичну подорож від краю і до краю нашої неймовірної красивої країни".