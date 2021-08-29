Яркое лето 2021 года приятно дополняли танцевальные, взрывные, порой трогательные и чувственные хиты. Эти песни еще долго будут ассоциироваться с теплом, солнцем и отдыхом.

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Главные хиты лета 2021

"Бумбокс и Саша Чемеров" – "Любила"

Чувственная композиция прошла немало изменений – от аранжировки до названия песни. Однако ее уже окрестили одной из "лучших песен современности". "Любила" и в самом деле повторила успех суперхита "Держи меня".

"Бумбокс и Саша Чемеров" – "Любила": смотрите видео онлайн

Эд Ширан – Bad Habits

Непринужденная и легкая композиция интересно соединилась с необычным клипом. В нем Эд Ширан предстал в образе гламурного вампира, который вместе с друзьями весело проводит время. Этот новый look артиста многим напомнил Джокера. Интересно, что видеоработу номинировали на MTV Video Music Awards как "Лучшее видео года".

Эд Ширан Bad Habits: смотрите видео онлайн

MamaRika – Kava

Июнь оказался богат песнями, пронизывающими до самого сердца. Клип на трек Kava MamaRika выпустила уже тогда, когда объявила о своей беременности. Видеоработа показала, через что прошли супруги и помогла окунуться в эмоции будущих (а теперь новоиспеченных) родителей. Искренности клипу добавило то, что он снимался без сценария.

MamaRika – Kava: смотрите видео онлайн

Måneskin – I wanna be your slave

Несмотря на то, что сама песня I wanna be your slave была выпущена еще в марте, она стала хитом именно летом. В июле итальянский коллектив, который победил на Евровидении, выпустил на нашумевший трек провокационный и смелый клип, чем привлек к нему еще больше внимания.

Måneskin – I wanna be your slave: смотрите видео

Монатик – "Зажигай"

В разгар лета Монатик презентовал зажигательную композицию "Зажигай" (JOMO). Основная идея песни – доказать зрителям, что жизнь проходит быстро, и каждый ее момент стоит прожить на все сто. Клип на песню артист снял в Греции, на острове Милос. Ролик захватывает невероятными пейзажами и яркими героями.

Монатик – "Зажигай": смотрите видео онлайн



TVORCHI – Falling

Яркая композиция группы стала настоящим хитом лета и за несколько дней покорила тикток. В песне авторы рассказывают о людях, влюбленности и страсти. Клип получился не менее атмосферным благодаря разноцветному воздушному шару.

TVORCHI – Falling: смотрите видео онлайн



TAYANNA и Джамала – "Моя Земля"

Специально ко Дню Независимости Украины певицы презентовали совместный трек "Моя Земля". Для съемок клипа исполнительницы посетили живописные уголки страны, чтобы показать ее величие и потрясающую красоту.

TAYANNA и Джамала – "Моя Земля": смотрите видео онлайн



Lizzo і Cardi B – Rumors

Знаменитые рэперши сделали так, что лето 2021 стало не на шутку горячим. Интересно, что клип на трек Rumors сняла украинская режиссер Таня Муиньо. Она показала исполнительниц в образе греческих богинь. Это не первая летняя песня Cardi B – также она презентовала видеоработу на песню Wild Side из Normani.

К слову Скандальный клип украинского режиссера номинировали на MTV Video Music Awards

Lizzo і Cardi B – Rumors: смотрите видео онлайн



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "ЛітоКамон"

Украинская группа порадовала ярким и необычным клипом и песней. Музыканты пытались полностью передать атмосферу лета. Видеоработа наполнена ироничными образами, летними развлечениями и юмором.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "ЛітоКамон": смотрите видео онлайн



Mozgi – "Ой, мамо"

Накануне Дня Независимости Украины группа выпустила танцевальный трек на украинском языке. По словам рэперов, песня является переосмыслением народного творчества. Она удачно вписывается в атмосферу лета, потому что именно тогда слова "мамо, відпусти, а потім не свари" особенно актуальны.

Mozgi – "Ой, мамо": смотрите видео онлайн



"Один в каное"

Лето также было довольно богатым интересными альбомами, о которых просто нельзя не упомянуть. Одним из таких является пластинка "Один в каное", одноименная с названием группы. Альбом выпустили впервые за 5 лет, и он быстро завоевал сердца поклонников.

ONUKA – KOLIR

Лирический альбом от украинской группы называется KOLIR, а разнообразие этим летом еще долго будет напоминать о себе. Одной из лучших композиций в пластинке является совместный трек с DakhaBrakha – UYAVY.

ONUKA feat. DakhaBrakha – UYAVY: смотрите видео онлайн

Владимир Дантес – "Твоя любимая музыка"

Вслед за женой Надей Дорофеевой певец выпустил первый сольный альбом. В нем он соединил свои любимые ритмы и мелодии из всевозможных жанров. Так артист пытался показать фанам настоящего себя.

Билли Айлиш – Happier Than Ever ("Счастливее, чем когда-либо")

19-летняя американская знаменитость позабавила поклонников вторым альбомом. Сама Билли рассказывала, что во время написания пластинки многое переосмыслила, поняла и выросла. Клип на песню Happier Than Ever получил бешеную популярность в сети, потому что передает все эмоции певицы и в нем можно найти себя.

Билли Айлиш – Happier Than Ever: смотрите видео онлайн



Тина Кароль – "Молода кров"

Перед Днем Независимости вышло немало хитов. Среди них – песни альбома Тины Кароль "Молодая кровь". Исполнительница записала их с молодыми, но прогрессивными артистами, чтобы продвигать и популяризировать украинскую музыку. Одной из лучших композиций считают "Звездочку" – трек Тины Кароль и группы KAZKA.