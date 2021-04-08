Мазур, Педан, Жадан: українські зірки, які вакцинувалися від коронавірусу

Коронавірусна інфекція в Україні активно поширюється. Хоча й повільно, проте вакцинація в країні триває. Першими бажані щеплення отримали лікарі, люди з групи ризику, військові. Та є й знаменитості, яким вдалося вакцинуватися, і на власному прикладі показати, що це потрібно робити. Хто з відомих людей вже щеплений від COVID-19 – читайте далі.

В Україні триває 3 хвиля коронавірусу. Нещодавно ексзаступник міністра охорони здоров'я часів Уляни Супрун Павло Ковтонюк заявив, що поки не буде вакцинована більшість населення країни – уникнути нових спалахів не вдасться. Тому 4 хвилі нам не оминути. Чоловік зазначив, що темпи вакцинації мають збільшитися як мінімум в 10 разів. Інакше подолати пандемію не вдасться.

До теми Вакцина від коронавірусу: які зірки вже отримали щеплення

Не всі громадяни погоджуються вакцинуватися. Навіть люди з груп ризику часто відмовляються від отримання вакцини. Багато громадян бояться побічних ефектів вакцини та не довіряють їй. А ось українські знаменитості при нагоді не відмовляються від щеплення та на власному прикладі показують, що при можливості необхідно вакцинуватися, щоб вберегтися від смертоносної інфекції.

Українські зірки, які вакцинувалися від коронавірусу

Руслана Лижичко

Співачка вакцинувалася 4 березня у прямому ефірі одного з українських телеканалів. Вона стала однією з публічних людей, яких влада закликала зробити щеплення, щоб побороти недовіру людей до індійської вакцини Covishield.

Після вакцинації Руслана розповіла, що відбулися певні зміни в організмі. Зокрема, щеплення подіяло на неї, як снодійне, і спала більше, ніж зазвичай. Загалом зірка почувалася добре й не змінювала свого графіку.

Вакцина мене абсолютно не зупинила, стан прекрасний. Немає ні слабкості, ні інших симптомів. Навіть не відчуваю, що щось чуже ввели в організм – він спокійно справляється,

– запевнила співачка.

Олександр Педан

Ведучий отримав свою дозу вакцини також у прямому ефірі. Після вакцинації зізнався, що відчуває несуттєві зміни в організмі.

Можна було б сказати, що шикарно (почувається – Showbiz 24), але ні. Це дуже схоже на щеплення від грипу. Я відчуваю плече, куди мені робили вакцину, але це не заважає мені керувати лівою рукою кермом і так далі,

– зауважив шоумен.

Шоумен закликав українців простіше ставитися до вакцинації, тому на своєму прикладів показав, що щеплення потрібно робити. Зізнався, що було незручно забирати дозу вакцини, яку могли б вколоти лікарям або іншим людям з групи ризику, проте вважає, що те, що на собі показав – це також важливо і може змінити чиюсь думку.

Наталія Мосейчук

Ведуча щепилася залишками індійської вакцини Covishield, щоб популяризувати вакцинацію серед українців. Згодом санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що вакцину постачають у 10-дозних флаконах, після відкриття яких вміст потрібно використати протягом 6 годин.

Мосейчук отримала щеплення залишком вакцини, який був після відмови людей від запланованої вакцинації. У таких випадках дозволено вакцинувати публічних людей, а також тих, які не були в першому етапі вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Алла Мазур

Телеведуча, яка поборола рак, отримала першу дозу вакцини 9 березня. Алла хотіла показати українцям, що щепитися препаратом індійського виробника набагато безпечніше, аніж залишитися без вакцинації.

Як і обіцяла, зробила перше щеплення вакциною Covishield. Бо є проблема: дика антивакцинаторська хвиля в Україні. Зокрема, проти цієї індійської вакцини. Я переконана: щепитися нею незрівнянно безпечніше, ніж лишитися зараз нещепленим,

– висловилась тоді телеведуча.

Ведуча поділилася, що перед введенням вакцини лікарка перевірила стан її здоров'я, а також врахувала боротьбу Мазур з онкологією. Через декілька годин після щеплення Алла повідомила, що почувається абсолютно нормально. Другу дозу вакцини вона має отримати від 28 днів до 3 місяців так само, як й інші люди.

Сімейний лікар запевнив Мазур, що після лікування раку їй не просто можна, а потрібно вакцинуватися: "Мені сказали, що вакцинуватись від ковіду в моєму випадку необхідно. Навіть якщо імунітет знижений – вакцина його активує".

Сергій Жадан

Письменник Сергій Жадан зробив щеплення 20 березня. Він розповів про це на особистій сторінці у фейсбуці. Чоловік поширив фото, де зображений у кабінеті лікаря. Також він закликав українців вакцинуватися, якщо є така можливість.

У коментарях фоловери зазначали, що такий допис – відверте глузування, адже "для простих смертних вакцина недоступна". Таким чином користувачі висловлювали обурення, бо замість того, щоб вакцинувати працівників, військовослужбовці в зоні проведення ООС, літніх людей та осіб, які належать до груп ризику, щеплення роблять медійним персонам.

Про самопочуття та стан здоров'я після вакцинації Жадан не розповідав.

Ivan Navi

28-річний львівський співак отримав щеплення 22 березня. Він вакцинувався в одній з лікарень Львова. Іван розповідав, що довго вагався, чи варто робити щеплення, однак, коли така можливість з'явилася, то вирішив не втрачати її.

Читав багато коментарів стосовно вакцинації AstraZeneca і до кінця не наважувався зробити цей крок, але сьогодні з'явилась така можливість, тому, довго не думаючи, прийняв рішення вакцинуватись. Цікаво, як мій організм сприйме її,

– написав після вакцинації Ivan Navi.

У коментарях під дописом користувачі мережі зазначали, що вакцини AstraZeneca в Україні немає й артист отримав її "по блату". Однак, інші шанувальники зауважили, що Covishield – це вакцина AstraZeneca, яку виготовляють за ліцензією на індійській фармакологічній фабриці.