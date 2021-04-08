Мазур, Педан, Жадан: українські зірки, які вакцинувалися від коронавірусу

Джерело:24 канал
Коронавірусна інфекція в Україні активно поширюється. Хоча й повільно, проте вакцинація в країні триває. Першими бажані щеплення отримали лікарі, люди з групи ризику, військові. Та є й знаменитості, яким вдалося вакцинуватися, і на власному прикладі показати, що це потрібно робити. Хто з відомих людей вже щеплений від COVID-19 – читайте далі.
В Україні триває 3 хвиля коронавірусу. Нещодавно ексзаступник міністра охорони здоров'я часів Уляни Супрун Павло Ковтонюк заявив, що поки не буде вакцинована більшість населення країни – уникнути нових спалахів не вдасться. Тому 4 хвилі нам не оминути. Чоловік зазначив, що темпи вакцинації мають збільшитися як мінімум в 10 разів. Інакше подолати пандемію не вдасться.
До теми Вакцина від коронавірусу: які зірки вже отримали щеплення
Не всі громадяни погоджуються вакцинуватися. Навіть люди з груп ризику часто відмовляються від отримання вакцини. Багато громадян бояться побічних ефектів вакцини та не довіряють їй. А ось українські знаменитості при нагоді не відмовляються від щеплення та на власному прикладі показують, що при можливості необхідно вакцинуватися, щоб вберегтися від смертоносної інфекції.
Співачка вакцинувалася 4 березня у прямому ефірі одного з українських телеканалів. Вона стала однією з публічних людей, яких влада закликала зробити щеплення, щоб побороти недовіру людей до індійської вакцини Covishield.
Після вакцинації Руслана розповіла, що відбулися певні зміни в організмі. Зокрема, щеплення подіяло на неї, як снодійне, і спала більше, ніж зазвичай. Загалом зірка почувалася добре й не змінювала свого графіку.
Вакцина мене абсолютно не зупинила, стан прекрасний. Немає ні слабкості, ні інших симптомів. Навіть не відчуваю, що щось чуже ввели в організм – він спокійно справляється,
– запевнила співачка.
Ведучий отримав свою дозу вакцини також у прямому ефірі. Після вакцинації зізнався, що відчуває несуттєві зміни в організмі.
Можна було б сказати, що шикарно (почувається – Showbiz 24), але ні. Це дуже схоже на щеплення від грипу. Я відчуваю плече, куди мені робили вакцину, але це не заважає мені керувати лівою рукою кермом і так далі,
– зауважив шоумен.
Шоумен закликав українців простіше ставитися до вакцинації, тому на своєму прикладів показав, що щеплення потрібно робити. Зізнався, що було незручно забирати дозу вакцини, яку могли б вколоти лікарям або іншим людям з групи ризику, проте вважає, що те, що на собі показав – це також важливо і може змінити чиюсь думку.
Ведуча щепилася залишками індійської вакцини Covishield, щоб популяризувати вакцинацію серед українців. Згодом санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що вакцину постачають у 10-дозних флаконах, після відкриття яких вміст потрібно використати протягом 6 годин.
Мосейчук отримала щеплення залишком вакцини, який був після відмови людей від запланованої вакцинації. У таких випадках дозволено вакцинувати публічних людей, а також тих, які не були в першому етапі вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19.
Телеведуча, яка поборола рак, отримала першу дозу вакцини 9 березня. Алла хотіла показати українцям, що щепитися препаратом індійського виробника набагато безпечніше, аніж залишитися без вакцинації.
Як і обіцяла, зробила перше щеплення вакциною Covishield. Бо є проблема: дика антивакцинаторська хвиля в Україні. Зокрема, проти цієї індійської вакцини. Я переконана: щепитися нею незрівнянно безпечніше, ніж лишитися зараз нещепленим,
– висловилась тоді телеведуча.
Ведуча поділилася, що перед введенням вакцини лікарка перевірила стан її здоров'я, а також врахувала боротьбу Мазур з онкологією. Через декілька годин після щеплення Алла повідомила, що почувається абсолютно нормально. Другу дозу вакцини вона має отримати від 28 днів до 3 місяців так само, як й інші люди.
Сімейний лікар запевнив Мазур, що після лікування раку їй не просто можна, а потрібно вакцинуватися: "Мені сказали, що вакцинуватись від ковіду в моєму випадку необхідно. Навіть якщо імунітет знижений – вакцина його активує".
Письменник Сергій Жадан зробив щеплення 20 березня. Він розповів про це на особистій сторінці у фейсбуці. Чоловік поширив фото, де зображений у кабінеті лікаря. Також він закликав українців вакцинуватися, якщо є така можливість.
У коментарях фоловери зазначали, що такий допис – відверте глузування, адже "для простих смертних вакцина недоступна". Таким чином користувачі висловлювали обурення, бо замість того, щоб вакцинувати працівників, військовослужбовці в зоні проведення ООС, літніх людей та осіб, які належать до груп ризику, щеплення роблять медійним персонам.
Про самопочуття та стан здоров'я після вакцинації Жадан не розповідав.
28-річний львівський співак отримав щеплення 22 березня. Він вакцинувався в одній з лікарень Львова. Іван розповідав, що довго вагався, чи варто робити щеплення, однак, коли така можливість з'явилася, то вирішив не втрачати її.
Читав багато коментарів стосовно вакцинації AstraZeneca і до кінця не наважувався зробити цей крок, але сьогодні з'явилась така можливість, тому, довго не думаючи, прийняв рішення вакцинуватись. Цікаво, як мій організм сприйме її,
– написав після вакцинації Ivan Navi.
У коментарях під дописом користувачі мережі зазначали, що вакцини AstraZeneca в Україні немає й артист отримав її "по блату". Однак, інші шанувальники зауважили, що Covishield – це вакцина AstraZeneca, яку виготовляють за ліцензією на індійській фармакологічній фабриці.