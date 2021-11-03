Поки одні вагаються, чи вакцинуватись від COVID-19, Володимир Остапчук наважився на третє щеплення. Його паспорт вакцинації після двох доз CoronaVac був дійсний до початку 2022 року, але шоумен зробив Pfizer.

Актуальна тема "Вам не у Штати, а назад у Васильків треба": Jerry Heil скаржиться, що не встигла вакцинуватися

Усе тому, що китайська вакцина не сертифікована в країнах ЄС, зокрема у Франції, куди вони з дружиною Христиною Горняк літали на вікенд. Так, Остапчук, порадившись з сімейним лікарем, один з перших в Україні зробив так зване бустерне щеплення

Пояснимо, бустерне щеплення – це додаткова доза вакцини, яка мала б підсилити дію попередніх, адже з часом їхня ефективність втрачається. У жовтні ВООЗ схвалила вакцинацію трьома дозами.

Зірка запевнив, що третю вакцину переніс легко й не мав жодних побічних ефектів. Він пояснив це повним курсом вакцинації CoronaVac і важкою формою коронавірусу, на який він хворів на початку вересня минулого року.

Я один з перших у країні, хто зробив три вакцини. WiFi не роздаю, чіпа немає, ніяких побочок взагалі не було. Мабуть, організм вже загартований попередніми вакцинами,

– поділився Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук вакцинувався втретє / Фото з інстаграму шоумена

Зазначимо, у коментарях шоумен додав, що його дружина Христина Горняк, яка була проти вакцинації, перед вікендом у Парижі зробила перше щеплення Pfizer, а в аеропорту показала довідку, що хворіла на COVID-19.

Повний текст публікації Володимира Остапчука:

У мене третя вакцина.

Знаю, що суспільство розділилося на вакцинаторів та антиваксів. У кожного табору свої страхи та аргументи, але третю вакцинацію я таки зробив, хоч і планував пізніше.

Влітку зробив два уколи CoronaVac, і мій паспорт дійсний до початку 2022 року. Але тут трапився Париж і точні правила: приймаємо в країну тільки якщо у вас повний курс вакцинації Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Китайської вакцини у списку не було.

Плюс я по роботі спілкуюся з такою кількістю людей, що готовий робити укол хоч щомісяця, аби не підхопити цей незрозумілий штам Delta.

Загалом порадився з сімейним лікарем, обрав Pfizer і зробив укол. WiFi не роздаю, чіпа немає, ніяких побочок взагалі не було. Мабуть, організм вже загартований попередніми вакцинами, а мозок пам'ятає, як я сильно перехворів на COVID-19 рік тому. Тому сміливо на курс ревакцинації.

Тому я тепер один з перших у країні, хто зробив три вакцини.