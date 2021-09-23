Колектив вирушає в гастролі Україною й зустрічатиметься з великою кількістю людей. Оскільки з 23 вересня усі міста перебувають в "жовтій" зоні й діють нові карантинні обмеження, то музиканти вирішили підтримати людей і також вакцинуватися.

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"Антитіла" вакцинувалися проти COVID-19

На офіційній сторінці колективу опублікували селфі, де зображені музиканти. Ймовірно, світлину зробили вже після вакцинації, оскільки на ній також зображені документи. Схоже, що музиканти неабияк задоволенні своїм рішенням, адже на фото щиро усміхаються.

Та на фотографії є не всі учасники "Антитіл". Прихильники гурту звернули увагу на те, що немає басиста Михайла Чирка. У коментарях представники колективу зазначили, що він пішов вакцинуватися окремо: "Це ж басисти. Свій режим, особливий темперамент. Приховані".



Учасники гурту "Антитіла" вакцинувалися / Фото з інстаграму "Антитіл"

Текст публікації гурту "Антитіла":

Антитіла вакциновані! Перед початком великих гастролей вважаємо за потрібне вакцинуватися. Це наша відповідальність щодо всіх наших прихильників і власного здоров'я.

Бережіть себе і рідних. Будуть всім АНТИТІЛА!

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