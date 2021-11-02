Першою дозою зірка вакцинувалась 1 листопада – коли Київ та багато інших регіонів України увійшли в "червоні зони". "Настала і моя черга зробити щеплення. Без цього нікуди. Сподіваюсь, побічних ефектів не буде. Буду розповідати про своє самопочуття", – розповідала Огнєвіч.
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Вже ввечері вона ділилась з шанувальниками, що має чудове самопочуття і не відчуває жодних побічних реакцій. Зранку 2 листопада вона додала, що ніч пройшла добре і зараз вона відчуває в місці уколу лише невеликий біль.
Злата Огнєвіч вакцинувалась від COVID-19 / Фото з інстаграм-сторіз артистки
Відповідь Злати хейтерам
Згодом вона прокоментувала своє рішення вакцинуватись, оскільки їй почали писати чимало негативу у повідомленнях. Їй почали дорікати, чому вона щеплюється лише зараз, а не раніше.
У мене були свої об'єктивні причини, чому не робити вакцинацію, плюс, я сумнівалась, як і багато інших: варто робити, не варто, спілкувалась з лікарями. Якісь лікарі були "за", якісь – "проти". Нещодавно я вирішила, що все ж таки варто її зробити: не купувати паспорт, зливаючи вакцину в раковину, а просто зробити це,
– наголосила зірка.
Вона додала, що "чим більше людей підійдуть відповідально до вакцинації, тим швидше ми повернемось до нормального життя". Також Злата сповістила сумну звістку для її фанатів – тур з концертами, який був запланований на листопад, довелось перенести на весну через епідеміологічну ситуацію в Україні. Цим вона додатково закликала вакцинуватись, аби швидше зустрітись та урегулювати ситуацію.
"До речі, рекомендую здати аналізи, тому що не всім можна вакцинуватись. Лікар вам все грамотно розкаже. Але здебільшого – робити можна всім. Але окрім вакцинації, зберігайте здоровий спосіб життя. Укол – це не панацея від безсмертя: фізична активність, здоровий сон, прогулянки на свіжому повітрі, харчування і його якість, прийом вітамінів", – порадила артистка.
Злата Огнєвіч дала поради вакцинованим / Фото з інстаграм-сторіз артистки
Нагадаємо, що у листопаді 2020 року Злата Огнєвіч перехворіла на коронавірус. Щодо симптомів, то у неї боліло горло і відчувалось сильне подразнення. Також у неї була підвищена температура тіла, і зникли смак та нюх.