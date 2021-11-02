Першою дозою зірка вакцинувалась 1 листопада – коли Київ та багато інших регіонів України увійшли в "червоні зони". "Настала і моя черга зробити щеплення. Без цього нікуди. Сподіваюсь, побічних ефектів не буде. Буду розповідати про своє самопочуття", – розповідала Огнєвіч.

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Вже ввечері вона ділилась з шанувальниками, що має чудове самопочуття і не відчуває жодних побічних реакцій. Зранку 2 листопада вона додала, що ніч пройшла добре і зараз вона відчуває в місці уколу лише невеликий біль.



Злата Огнєвіч вакцинувалась від COVID-19 / Фото з інстаграм-сторіз артистки

Найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. 93,5% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Відповідь Злати хейтерам

Згодом вона прокоментувала своє рішення вакцинуватись, оскільки їй почали писати чимало негативу у повідомленнях. Їй почали дорікати, чому вона щеплюється лише зараз, а не раніше.

У мене були свої об'єктивні причини, чому не робити вакцинацію, плюс, я сумнівалась, як і багато інших: варто робити, не варто, спілкувалась з лікарями. Якісь лікарі були "за", якісь – "проти". Нещодавно я вирішила, що все ж таки варто її зробити: не купувати паспорт, зливаючи вакцину в раковину, а просто зробити це,

– наголосила зірка.

Вона додала, що "чим більше людей підійдуть відповідально до вакцинації, тим швидше ми повернемось до нормального життя". Також Злата сповістила сумну звістку для її фанатів – тур з концертами, який був запланований на листопад, довелось перенести на весну через епідеміологічну ситуацію в Україні. Цим вона додатково закликала вакцинуватись, аби швидше зустрітись та урегулювати ситуацію.

"До речі, рекомендую здати аналізи, тому що не всім можна вакцинуватись. Лікар вам все грамотно розкаже. Але здебільшого – робити можна всім. Але окрім вакцинації, зберігайте здоровий спосіб життя. Укол – це не панацея від безсмертя: фізична активність, здоровий сон, прогулянки на свіжому повітрі, харчування і його якість, прийом вітамінів", – порадила артистка.



Злата Огнєвіч дала поради вакцинованим / Фото з інстаграм-сторіз артистки

Нагадаємо, що у листопаді 2020 року Злата Огнєвіч перехворіла на коронавірус. Щодо симптомів, то у неї боліло горло і відчувалось сильне подразнення. Також у неї була підвищена температура тіла, і зникли смак та нюх.

Довідка! Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.