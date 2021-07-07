За словами телеведучого, чоловік хоче не лише подорожувати у ті країни, де можна, а й де хочеться. Своїм вчинком він також хоче зупинити нову "хвилю" коронавірусу восени 2021 року.

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Мій камінг-аут. Я довго вагався з вакцинацією. Але, поговоривши з великою кількістю різних спеціалістів – лікарів, генетиків, технологів, імунологів, вирішив таки робити. Та й непереборне бажання повернути хоч невеличку свободу пересування світом (не тільки куди можна, а куди хочеться), стало, мабуть, найголовнішим стимулом!

– написав у мережі Мірошниченко.

"А ще дуже хочеться, щоб Україну не накрила нова хвиля восени! Тому що ходити в кіно, на стадіони, фестивалі, в ресторани, гуляти корпоративи та весілля і ще купу-купу всього хочеться не тільки влітку!" – додав чоловік і зазначив, що разом з ним виявили бажання вакцинувати близько тисячі його колег з місця роботи.

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