Шоумен обрав центр вакцинації на "Лівобережці" в Києві. Володимира Остапчука приємно здивувала відсутність черг, адже він нарахував 42 пункти щеплень і всього 40 охочих вакцинуватися від COVID-19. Оскільки зірка не мав декларації з сімейним лікарем, то вся процедура з уколом, реєстрацією та фотографуванням відняла в нього до 15 хвилин.

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Почекав пів години після уколу, щоб за мною поспостерігали в центрі вакцинації. Як бачите, живий. Вакцинація швидка, безболісна,

– поділився шоумен.

Володимир Остапчук зробив перше щеплення китайською вакциною CoronaVac, хоч прагнув вакцинуватися американською Pfizer. "На жаль, як і батьків, вакцину не обирають. Хотів би Pfizer, але для простих смертних вона зараз недоступна", – з гумором зауважив шоумен.

За кілька годин після щеплення від COVID-19 Володимир Остапчук почувався чудово – місце уколу не боліло, рука не німіла. Однак медики попередили його про ймовірність легкої слабкості і незначного підвищення температури впродовж трьох наступних днів.

Володимир Остапчук вакцинувався від COVID-19 / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Центр вакцинації на "Лівобережці" / Фото з інстаграм-сторіс Остапчука

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Варто нагадати, ще в грудні минулого року Володимир Остапчук був проти вакцинації препаратами, які не сертифіковані США, Великою Британією або Євросоюзом. Тоді його дуже обурювало поширення російського "Спутника".

З самого початку я був за вакцинацію. На жаль, це єдиний вихід для всіх нас забути про жахи карантинів і локдаунів. Коли спочатку з'явився Covishield, я не дуже довіряв цій вакцині й самому процесу. Зараз це більш налагоджено,

– пояснив Володимир Остапчук.

Він додав, що його дружина Христина Горняк все ще проти вакцинації, адже ніколи не щеплювалась навіть від грипу. До того ж вона довго боролась з наслідками COVID-19, яким перехворіла у вересні 2020 року. За словами жінки, після коронавірусу вона "почала сипатись".