На COVID-19 Кондратюк захворів у березні 2021 року. Тоді він не зізнався, що лежить у лікарні та ще й потребує кисневої підтримки. Зокрема, він показав знімок вакцини проти вірусу – Moderna, якою він щепився у липні. Продюсер жорстко звернувся до антивакцинаторів та попросив усіх серйозно задуматись про власну безпеку.

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Якщо ви користуєтесь смартфоном, мобільним зв'язком і комп'ютером, а не пишете на бересті/пергаменті; їздите на авто (автобусах, літаках і так далі), а не на бричках/підводах; користуєтесь туалетним папером, а не підтираєтесь лопухами; ваші діти щодня зранку ходять в школу, а не в ліс по гриби та ягоди; живете в будинках, а не в мазанках/землянках; іншими словами – якщо ви – сучасна людина, то у мене запитання: чому дехто з вас постить маячню про шкоду вакцинації від COVID-19?

– звернувся ведучий.

Чоловік додав, що якщо його прихильник не хоче вакцинуватись, то нехай у коментарях пише: "Я свідомий того, що можу швидше покинути цей світ через неприйняття вакцинування".

"Хочете, щоб вас і ваших дітей лікарі не витягували з того світу після зараження коронавірусом – вакцинуйтесь!.. Визначайтесь, бо може бути пізно…" – констатував продюсер, додавши, що всіх антивакцинаторів буде видаляти з друзів та "банити".



Ігор Кондратюк під кисневою маскою у березні 2021 року / Фото з фейсбуку продюсера

Реакція мережі

Очікувано, фанати Ігоря Кондратюка "розділились" на два табори: одні подякували продюсеру за його свідому позицію, а інші – казали, що розчарувались в чоловіку.



Деякі з коментарів допису Ігоря Кондратюка / Скриншот з фейсбуку