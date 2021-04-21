У середу, 21 квітня, 42-річна гімнастка Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19. Оскільки після закінчення спортивної кар'єри вона оселилася в місті Атланта, що в штаті Джорджія, то щеплення їй зробили американські лікарі.

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Під час отримання першої дози вакцини Pfizer чемпіонка зробила промовисте фото, на якому позувала в повсякденному образі та захисній масці. Вона публічно подякувала тим, хто робить щеплення доступними, та тим, хто не ігнорує вакцинацію.

Я рада, що сьогодні зробила щеплення вакцинною Pfizer. Дякую всім, хто організовує кампанію з вакцинації, і всім, хто робить щеплення.

– висловилася Лілія Подкопаєва.

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На диво, безліч українських зірок стурбовані станом олімпійської чемпіонки після вакцинації. Телеведуча Леся Нікітюк запитала: "І як?", тоді як співачка Tayanna попросила "чесно розповісти про стан після щеплення".

"Політ нормальний. Чесно, у мене були сумніви з приводу вакцинації, але поспілкувавшись з лікарями, я зробила свідомий крок! Поки все добре, але я прислухаюся до себе", – відповіла Лілія Подкопаєва.