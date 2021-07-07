Сергій Притула вирішив все-таки вакцинуватися від СOVID-19. Під час вакцинації та в перші хвилин після неї він почувався чудово.

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Сергій Притула вакцинувався від COVID-19

Ведучий розповів про вакцинацію на особистих сторінках у соціальних мережах. У дописі на фейсбуці Сергій поділився, що ще 3 місяці тому зареєструвався на отримання дози від коронавірусу в додатку "Дія". Увесь цей час він чекав. 7 липня шоумена разом із дружиною вакцинували на роботі.

Виявляється чіп Гейтса у рідкому стані! Масони, які вживляли його, сказали, що через місяць зможу роздавати 5G. Вакцинацію оплатив особисто Сорос!

– жартівливо написав Сергій у публікації.

Притула додав, що"радий долучитися до колективного імунітету".

В інстаграм-сторіз ведучий опублікував відео, де показав, як відбувалася вакцинація. Сергій прекрасно почувався та багато жартував.

Сергій Притула вакцинувався від коронавірусу: дивіться відео онлайн