Від вечірніх суконь до кросівок у Версалі: найкращі виходи Олени Зеленської за 2021 рік

43-річну Олену Зеленську в один голос називають найстильнішою першої леді України. 2021 року вона лише підтвердила цей статус. Стилісти підбирали їй такі образи, що визначити найкращі як ніколи складно.

За цей рік Олена Зеленська виходила у світ і в кросівках, і в сукнях з відкритими плечима, і в яскравих костюмах, і навіть у звабливому смокінгу. Усі аутфіти дружини президента зчиняли шквал обговорення в мережі, а ми готові показати найкращі з них.

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Найкращі виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Фешн-марафон до Дня Незалежності

У серпні 2021 року Олена Зеленська як ніколи часто з'являлась на публіці. Усе через низку офіційних заходів, приурочених до 30-річчя Незалежності України. Так, модний марафон дружина президента розпочала з ніжно-блакитної сукні з відкритими плечима. Вбрання від українського бренду Litkovskaya вона одягла на церемонію нагородження премією "Національна легенда України".

На офіційному вечорі Зеленська сяяла в сукні з відкритими плечима та обтислим силуетом. Її перша леді України довершила сережками від улюбленої Guzema.

Олена Зеленська на церемонії "Національна легенда України" / Фото ОП

На саміті перших леді та джентльменів Олена Зеленська з'явилась у костюмі кольору айворі від українського бренду Six. Це двобортний жакет оверсайз і широкі штани вільного крою. З аксесуарів вона підібрала золоту брошку з колекції "Незалежна" від Валерії Гуземи. До слова, коштує прикраса майже 25 тисяч гривень!

Олена Зеленська на саміті в Києві / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська на саміті в Києві / Фото з інстаграму першої леді

Ввечері після саміту, 23 серпня, подружжя Зеленських приймало іноземних гостей у Національному театрі опери та балету. Для гала-концерту перша леді обрала шовкову сукню чорного кольору з обтислим силуетом та асиметричним кроєм. Так, дружина президента вдруге за 2021 рік оголила плечі.

Олена Зеленська в Національній опері України / Фото ОП

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На параді до 30-річчя Незалежності України Олена Зеленська вразила аутфітом від бренду Litkovskaya – довгою спідницею-олівець молочного кольору та білою блузою з колосками з бісеру. Цей символічний акцент ще довго обговорювала українська фешн-індустрія.

Фінальним виходом став "закритий" концерт італійського тенора Андреа Бочеллі. На урочистому заході дружина Зеленського з'явилась у чорному смокінгу від іменитого бренду Frolov. Головною деталлю look стали "розрізані" рукава, обтислі штани, червона підкладка та трендові шпильки зі шнурівкою.

Олена Зеленська в блузі з колосками на параді до 30-річчя Незалежності / Фото "КП в Україні"

Олена і Володимир Зеленські на параді до 30-річчя Незалежності / Фото ОП

Олена Зеленська в чорному смокінгу / Фото з інстаграму Frolov

Розкішні аутфіти для офіційних візитів

За 2021 рік президентське подружжя України здійснило п'ять офіційних поїздок за кордон. І в кожній з них перша леді виглядала неперевершено!

У лютневій мандрівці в Об'єднані Арабські Емірати Олена Зеленська вражала не лише діловими костюмами. У мечеть у Дубаї вона одягла традиційну арабську сукню – об'ємне вбрання винного кольору з білою вишивкою.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська в арабській сукні / Фото з інстаграму

Під час візиту в Катар перша леді України показала одразу два ефектні образи. Перший – у подовженому жакеті від італійської марки P.A.R.O.S.H та спідниці кольору айворі від українського SIX, яка кокетливо розвівалась на трапі літака. Другий – у молочному костюмі на зустрічі з шейхою Катару.

Володимир та Олена Зеленські в Катарі / Фото ОП

Олена Зеленська в молочному костюмі з шехинею Катару / Фото ОП

Для поїздки в Туреччину Олена Зеленська теж підготувала два бездоганні образи – у широчезних штанах небесно-блакитного кольору та чорній сукні-футлярі від люксового бренду Victoria Beckham.

Олена Зеленська в сукні-футлярі Victoria Beckham / Фото з інстаграму першої леді

У квітні подружжя Зеленських літало у Францію. Для зустрічі з Бріжит Макрон перша леді України обрала елегантний пудровий костюм з приталеним силуетом. Тоді як у Версаль одягла тренч і кросівки від екологічного бренду Veja, який носять Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

що саме цей образ Олени Зеленський викликав найбільше обговорень 2021 року. У мережі першу леді розкритикували за кросівки у Версалі , однак вона пояснила, це

Олена Зеленська у кросівках у Версалі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська у кросівках у Версалі / Фото з інстаграму першої леді

Чи не найбільшу увагу громадськості привернули образи Олени Зеленської у США, куди вони з Володимиром Зеленським літали в серпні 2021 року.

Дружина президента вразила ще на трапі літака – у блакитно-бірюзовому костюмі від одного з улюблених українських брендів Six.

У маєтку Джорджа Вашингтона Зеленська красувалась у чорній сукні з мінікейпом від марки A.M.G.

У чорному ансамблі зі спідницею та білим комірцем перша леді України прибула на зустріч Power Woman.

Її сіро-зелений костюм у стилі мілітарі теж не залишився без уваги. Вкорочені штани зі стрілками та жакет з накладними кишенями бренд Six випустив ексклюзивно для Зеленської.

У США Олена Зеленська вперше одягла нашумілий костюм зі символічною вишивкою у вигляді колосків. Жакет з візерунком і пряму спідницю створив український дизайнер Артем Климчук.

Олена Зеленська в блакитно-бірюзовому костюмі в США / Фото ОП

Олена Зеленська в сукні-кейпі в США / Фото ОП

Олена Зеленська в костюмі мілітарі в США / Фото ОП

Олена Зеленська в чорному ансамблі в США / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська в костюмі з колосками в США / Фото ОП

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Яскраві акценти в гардеробі

Цьогоріч Олена Зеленська як ніколи часто експериментувала з яскравими кольорами. Стримані чорні та білі вбрання в її гардеробі розбавили червоні, персикові, яскраво-сині, помаранчеві та блакитні аутфіти. Найефектніші з них дивіться далі.

Олена Зеленська в персиковому костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська в образі total red костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська в яскраво-синьому костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська у помаранчевій сукні / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська у блакитному костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Ефектні виходи в улюбленому верблюжому кольорі

Якщо проаналізувати всі виходи Олени Зеленської за 2021 рік, легко помітити, що її серце підкорив колір camel – верблюжий. Його асоціюють зі світло-коричневим або відтінком пустельний пісок. Цей колір швидко увійшов в канон класичної моди й "оселився" в шафі першої леді України.

У верблюжому з домішками вершкового, гірчичного чи шоколадного дружина президента часто виходила у світ. Вона сміливо комбінувала його з сірим, чорним, білим і навіть з блакитним. На диво, усі фешн-експерименти Зеленської з цим кольором створювали вау-ефект.

Олена Зеленська в улюбленому верблюжому кольорі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська в улюбленому верблюжому кольорі / Фото з інстаграму першої леді