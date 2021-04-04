Олена Зеленська постала в елегантному жакеті для візиту в Катар: фото образу
Президентське подружжя Олени та Володимира Зеленських прибуло до Катару у неділю, 4 квітня, з діловим візитом. Перша леді підкорила публіку бездоганним образом.
Джерело:фейсбук Офісу Президента
Президент України та його дружина планують провести в Державі Катар низку ділових зустрічей. Під час них вони обговорять питання співпраці обох країн у багатьох сферах.
Важливо Володимир Зеленський та його дружина прибули в Катар
Образ Олени Зеленської
Перша леді України зачарувала публіку елегантним образом, який продемонструвала на трапі літака. Вона постала перед камерами в білосніжній шовковій довгій спідниці, що гарно розвівалась на вітрі, а також у чорному елегантному жакеті.
Тонкий ремінець вдало підкреслював елегантну фігуру. Також на шиї Олени Зеленської виднілась стильна хустинка з принтом, що доповнювала look.
Таке вбрання дружина президента поєднала з ніжно-рожевими туфлями з гострим носком на підборах. Олена Зеленська розпустила волосся та вклала його легкими хвилями. На обличчі першої леді красувався макіяж з акцентом на очах. Як і Володимир Зеленський, Олена постала із чорною захисною маскою відповідно до карантинних норм.
Бездоганні образи першої леді
- Перша леді України провела відеоконференцію в бездоганному аутфіті.
- Олена Зеленська продемонструвала стильний образ у смарагдовому жакеті.
- Для зустрічі з президентом Литви дружина президента обрала винне пальто.
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