Президентське подружжя Олени та Володимира Зеленських прибуло до Катару у неділю, 4 квітня, з діловим візитом. Перша леді підкорила публіку бездоганним образом.

Президент України та його дружина планують провести в Державі Катар низку ділових зустрічей. Під час них вони обговорять питання співпраці обох країн у багатьох сферах.

Важливо Володимир Зеленський та його дружина прибули в Катар

Образ Олени Зеленської

Перша леді України зачарувала публіку елегантним образом, який продемонструвала на трапі літака. Вона постала перед камерами в білосніжній шовковій довгій спідниці, що гарно розвівалась на вітрі, а також у чорному елегантному жакеті.

Тонкий ремінець вдало підкреслював елегантну фігуру. Також на шиї Олени Зеленської виднілась стильна хустинка з принтом, що доповнювала look.

Таке вбрання дружина президента поєднала з ніжно-рожевими туфлями з гострим носком на підборах. Олена Зеленська розпустила волосся та вклала його легкими хвилями. На обличчі першої леді красувався макіяж з акцентом на очах. Як і Володимир Зеленський, Олена постала із чорною захисною маскою відповідно до карантинних норм.

Бездоганні образи першої леді