У столиці України відбуваються урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності. У центрі Києва зібралися тисячі українців та гостей з інших країн. Усі вони відзначають 30-річчя нашої суверенності.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді України також взяла участь в урочистостях. Вона постала перед публікою в елегантному костюмі білого кольору, що складався з білої блузки та приталеної спідниці. Волосся Олена Зеленська вклала рівно та забрала набік. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж у коричневих відтінках.

Оскільки погода в Києві – тепла й сонячна, то такий образ дружини президента був доречним і вкотре підкреслив її вишуканий смак в одязі.



Олена Зеленська на параді до Дня Незалежності / Скриншот з відео



Олена Зеленська на параді до Дня Незалежності / Скриншот з відео

Виходи першої леді напередодні Дня Незалежності: