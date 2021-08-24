У столиці України відбуваються урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності. У центрі Києва зібралися тисячі українців та гостей з інших країн. Усі вони відзначають 30-річчя нашої суверенності.
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Образ Олени Зеленської
Перша леді України також взяла участь в урочистостях. Вона постала перед публікою в елегантному костюмі білого кольору, що складався з білої блузки та приталеної спідниці. Волосся Олена Зеленська вклала рівно та забрала набік. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж у коричневих відтінках.
Оскільки погода в Києві – тепла й сонячна, то такий образ дружини президента був доречним і вкотре підкреслив її вишуканий смак в одязі.
Олена Зеленська на параді до Дня Незалежності / Скриншот з відео
Олена Зеленська на параді до Дня Незалежності / Скриншот з відео
Виходи першої леді напередодні Дня Незалежності:
- Перед Київським самітом перших леді та джентльменів Олена Зеленська зустрілася з журналістами. На пресконференцію вона одягнула костюм молочного кольору, що складався з приталеної сукні та піджака.
- Для саміту перша леді також обрала молочний костюм. 23 серпня вона постала перед іноземними гостями в широких штанах і піджаку.
- У довгій сукні ніжно-блакитного кольору Олена Зеленська була на врученні відзнак "Національна легенда України".